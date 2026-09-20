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Новости Заявления Трампа Отношения США и РФ
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Трамп заявил, что его сын вернул деньги российскому олигарху Кремлеву за свадебную вечеринку

Трамп с сыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын Дональд Трамп-младший вернет деньги российскому олигарху Умару Кремлеву, который покрыл часть расходов на празднование его свадьбы на Багамах.

Об этом глава Белого дома сказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возврат средств

Трамп заявил, что в оплате вечеринок нет ничего запрещенного.

"Это абсолютно разрешено, и многие устраивают вечеринки, но, насколько я понимаю, он вернул ему деньги... Когда я услышал эту историю, я спросил его, и он ответил: "Нет, папа, я им все возвращаю". Это было некоторое время назад, так что я слышал, что он выплачивает", — заявил президент США. 

  • Накануне Трамп заявлял, что не имеет представления, кто такой российский олигарх Умар Кремлев, и опроверг, что тот оплачивал свадьбу его сына на частном острове на Багамах.

Читайте также: Российский олигарх Кремлев из ближайшего окружения Путина тайно профинансировал свадьбу сына Трампа на Багамах, - расследование СМИ

О расследовании ProPublica

  • 14 сентября издание ProPublica сообщило, что Умар Кремлев тайно профинансировал организацию свадьбы Дональда Трампа-младшего — старшего сына президента США. Торжество состоялось 24 мая на Багамах, среди гостей были россияне.
  • Кремлев (прежняя фамилия — Лутфуллоев) — генеральный секретарь Международной ассоциации бокса и союзник диктатора России Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремлева заявил ProPublica, что бизнесмен и Трамп-младший поддерживают дружеские отношения и познакомились несколько лет назад, а сам Кремлев якобы никогда не обсуждал политические вопросы с американскими друзьями.
  • Украинские персональные санкции против российского спортивного функционера и олигарха Умара Кремлева (Лутфуллоева) введены 15 января 2023 года.
  • По оценке Forbes, состояние Дональда Трампа-младшего составляет около 300 миллионов долларов.

Читайте также: В Конгрессе США расследуют финансирование россиянином Кремлевым свадьбы сына Трампа на Багамах

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Топ комментарии
+5
Оууууууу не це міняє всю справу)))

А насправді хто такий трамп було очевидно і лише ЛОХИ які вірили в ЗЕ, вірили в те що Трамп дасть щось позитивне для нас
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20.09.2026 00:01 Ответить
+3
Віримо ...ще як віримо... ...слава найчеснішому трампу ...
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20.09.2026 00:02 Ответить
+3
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має уявлення, хто такий російський олігарх Умар Кремльов, і заперечив, що той оплачував весілля його сина на приватному острові на Багамах.

Ну якщо, ніхто "не оплачував весілля", то кому тоді "повернули гроші"? І чи "повертали гроші" взагалі...
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20.09.2026 00:07 Ответить

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