Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Румынией, - ГПСУ

В Госпограничной службе рассказали, на каком участке границы фиксируется наибольшее количество попыток незаконного пересечения.

Об этом в эфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Первое и второе место

Так, относительно того, где пограничники чаще всего фиксируют попытки незаконного пересечения государственной границы, Демченко отметил: "Традиционно это участок границы с Румынией. Больше всего нарушителей фиксируем именно на этом участке границы. На втором месте - граница с Молдовой".

Он отметил, что на других участках границы регистрируется значительно меньшее количество попыток незаконного пересечения границы.

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Увеличения количества попыток не фиксируется

"В то же время за последний период увеличения количества попыток (нелегального пересечения границы, - ред.) мы, к счастью, не фиксируем", - добавил Демченко.

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