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Новости Незаконное пересечение границы
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Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Румынией, - ГПСУ

Незаконный переход границы

В Госпограничной службе рассказали, на каком участке границы фиксируется наибольшее количество попыток незаконного пересечения.

Об этом в эфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Первое и второе место

Так, относительно того, где пограничники чаще всего фиксируют попытки незаконного пересечения государственной границы, Демченко отметил: "Традиционно это участок границы с Румынией. Больше всего нарушителей фиксируем именно на этом участке границы. На втором месте - граница с Молдовой".

Он отметил, что на других участках границы регистрируется значительно меньшее количество попыток незаконного пересечения границы.

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Увеличения количества попыток не фиксируется

"В то же время за последний период увеличения количества попыток (нелегального пересечения границы, - ред.) мы, к счастью, не фиксируем", - добавил Демченко.

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Автор: 

Госпогранслужба (7502) граница (5607) Молдова (2135) Румыния (1409)
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Топ комментарии
+4
Страна з якої кожен другий мріє з'їб... наводить на думки...чи все тут в поряді...мова навіть не за війну...бо перші пару років,такого не було
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20.09.2026 12:30 Ответить
+4
Страна которая запрещает человеку распоряжаться собственной жизнью-лагерный барак.Страна,в которой человек ходит и оглядывается по сторонам,чтоб его не похитили на улице-лагерный барак,причем беспредельный.Страна-которая ставит конституционные права людей на паузу,но при этом требует от них выполнения конституционного "долга" в полном объеме-шулер в лагерном бараке придумавший свои,особые правила. Страна берущая людей в заложники(потому что запрещает им выезжать и распоряжаться своей жизнью и безопасностью)-лагерный барак с рабами.Продолжать можно до бесконечности..Я уже не говорю о миллионах тех,кто потерял все,вплоть до бытовых мелочей,не говоря уже о доме,у которых жизнь сломала война-страна ничего не делает особо чтобы им помочь,но при этом запрещает выезжать и пытаться "перезагрузить" свои искаленные судьбы и жизни самостоятельно...так кто она после этого??
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20.09.2026 13:22 Ответить
+3
Пока были доровольцы - не было такого. Как закончились - начался отлов граждан с принудительной отправкой зачищать посадки, а по факту на смерть. Самое интересное, что зе говорит о 50к погибших, по его словам выходит, что добровольцев было всего 50к?
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20.09.2026 12:56 Ответить

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