Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Румынией, - ГПСУ
В Госпограничной службе рассказали, на каком участке границы фиксируется наибольшее количество попыток незаконного пересечения.
Об этом в эфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Первое и второе место
Так, относительно того, где пограничники чаще всего фиксируют попытки незаконного пересечения государственной границы, Демченко отметил: "Традиционно это участок границы с Румынией. Больше всего нарушителей фиксируем именно на этом участке границы. На втором месте - граница с Молдовой".
Он отметил, что на других участках границы регистрируется значительно меньшее количество попыток незаконного пересечения границы.
Увеличения количества попыток не фиксируется
"В то же время за последний период увеличения количества попыток (нелегального пересечения границы, - ред.) мы, к счастью, не фиксируем", - добавил Демченко.
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