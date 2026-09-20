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Новини Незаконний перетин кордону
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Найбільше спроб незаконного перетину фіксується на кордоні з Румунією, - ДПСУ

Незаконний перетин кордону

У Держприкордонслужбі розповіли, на якій ділянці кордону фіксується найбільше спроб незаконного перетину.

Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Перше та друге місце

Так, щодо того, де прикордонники найчастіше фіксують спроби незаконного перетину державного кордону, Демченко зазначив: "Традиційно це ділянка кордону з Румунією. Найбільше порушників фіксуємо саме на цій ділянці кордону. На другому місці - кордон з Молдовою".

Він зауважив, що на інших ділянках кордону реєструють значно меншу кількість спроб незаконно перетнути кордон.

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Збільшення кількості спроб не фіксується

"Водночас за останній період збільшення кількості спроб (нелегального перетину кордону, - ред.), на щастя, ми не фіксуємо", - додав Демченко.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6487) кордон (4125) Молдова (1808) Румунія (1227)
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Топ коментарі
+4
Страна з якої кожен другий мріє з'їб... наводить на думки...чи все тут в поряді...мова навіть не за війну...бо перші пару років,такого не було
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20.09.2026 12:30 Відповісти
+4
Страна которая запрещает человеку распоряжаться собственной жизнью-лагерный барак.Страна,в которой человек ходит и оглядывается по сторонам,чтоб его не похитили на улице-лагерный барак,причем беспредельный.Страна-которая ставит конституционные права людей на паузу,но при этом требует от них выполнения конституционного "долга" в полном объеме-шулер в лагерном бараке придумавший свои,особые правила. Страна берущая людей в заложники(потому что запрещает им выезжать и распоряжаться своей жизнью и безопасностью)-лагерный барак с рабами.Продолжать можно до бесконечности..Я уже не говорю о миллионах тех,кто потерял все,вплоть до бытовых мелочей,не говоря уже о доме,у которых жизнь сломала война-страна ничего не делает особо чтобы им помочь,но при этом запрещает выезжать и пытаться "перезагрузить" свои искаленные судьбы и жизни самостоятельно...так кто она после этого??
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20.09.2026 13:22 Відповісти
+3
Румини рвуться в Україну?
Зробіть ще три смуги колючого дроту.
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20.09.2026 12:09 Відповісти

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