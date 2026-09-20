Найбільше спроб незаконного перетину фіксується на кордоні з Румунією, - ДПСУ
У Держприкордонслужбі розповіли, на якій ділянці кордону фіксується найбільше спроб незаконного перетину.
Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перше та друге місце
Так, щодо того, де прикордонники найчастіше фіксують спроби незаконного перетину державного кордону, Демченко зазначив: "Традиційно це ділянка кордону з Румунією. Найбільше порушників фіксуємо саме на цій ділянці кордону. На другому місці - кордон з Молдовою".
Він зауважив, що на інших ділянках кордону реєструють значно меншу кількість спроб незаконно перетнути кордон.
Збільшення кількості спроб не фіксується
"Водночас за останній період збільшення кількості спроб (нелегального перетину кордону, - ред.), на щастя, ми не фіксуємо", - додав Демченко.
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