Найбільше спроб незаконного перетину фіксується на кордоні з Румунією, - ДПСУ

У Держприкордонслужбі розповіли, на якій ділянці кордону фіксується найбільше спроб незаконного перетину.

Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Перше та друге місце

Так, щодо того, де прикордонники найчастіше фіксують спроби незаконного перетину державного кордону, Демченко зазначив: "Традиційно це ділянка кордону з Румунією. Найбільше порушників фіксуємо саме на цій ділянці кордону. На другому місці - кордон з Молдовою".

Він зауважив, що на інших ділянках кордону реєструють значно меншу кількість спроб незаконно перетнути кордон.

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Збільшення кількості спроб не фіксується

"Водночас за останній період збільшення кількості спроб (нелегального перетину кордону, - ред.), на щастя, ми не фіксуємо", - додав Демченко.

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