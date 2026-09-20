Тяжело ранены сотрудники "Укрпошти" в результате удара дрона по передвижному отделению на Сумщине. ФОТОрепортаж
Вчера, 19 сентября, российские оккупанты нанесли удар с помощью дронов по передвижному отделению "Укрпошти" в Сумской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, он подчеркнул, что враг продолжает охотиться на передвижные отделения "Укрпочты", которые доставляют украинцам пенсии, лекарства, посылки и продукты.
Вчера очередная такая атака с помощью дрона была совершена в Сумской области.
"Всю ночь врачи в Сумах и Тростянце боролись за жизнь наших сотрудников и, несмотря на тяжелые ранения, дают осторожный положительный прогноз. Мы надеемся на скорейшее выздоровление коллег и желаем им именно этого!" - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Укрпошта" совершенствует меры безопасности и продолжает работать.
Последствия удара
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль