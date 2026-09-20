Тяжело ранены сотрудники "Укрпошти" в результате удара дрона по передвижному отделению на Сумщине. ФОТОрепортаж

Вчера, 19 сентября, российские оккупанты нанесли удар с помощью дронов по передвижному отделению "Укрпошти" в Сумской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, он подчеркнул, что враг продолжает охотиться на передвижные отделения "Укрпочты", которые доставляют украинцам пенсии, лекарства, посылки и продукты.

Вчера очередная такая атака с помощью дрона была совершена в Сумской области.

"Всю ночь врачи в Сумах и Тростянце боролись за жизнь наших сотрудников и, несмотря на тяжелые ранения, дают осторожный положительный прогноз. Мы надеемся на скорейшее выздоровление коллег и желаем им именно этого!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрпошта" совершенствует меры безопасности и продолжает работать.

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Последствия удара







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