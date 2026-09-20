Важко поранено працівників "Укрпошти" унаслідок удару дроном по пересувному відділенню на Сумщині. ФОТОрепортаж

Учора, 19 вересня, російські окупанти завдали дронового удару по пересувному відділенню "Укрпошти" в Сумській області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, він наголосив, що ворог продовжує полювати на пересувні відділення "Укрпошти", які везуть українцям пенсії, ліки, посилки та продукти.

Учора чергову таку атаку дроном було здійснено на Сумщині.

"Усю ніч лікарі в Сумах та Тростянці боролися за життя наших працівників і, попри важкі поранення, дають обережно позитивний прогноз. Ми сподіваємося на якнайшвидше одужання колег і бажаємо їм саме цього!" - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "Укрпошта" вдосконалює заходи безпеки й продовжує рацювати.

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Наслідки удару







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