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Россияне нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске
Российские войска нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.
- Российские террористы нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске.
- Произошло прямое попадание.
- На месте находились эвакуированные и сотрудники эвакуационной службы, последствия выясняются.
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