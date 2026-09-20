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Россияне нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске

Оккупанты нанесли авиаудар по эвакуационному пункту

Российские войска нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

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  • Российские террористы нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске.
  • Произошло прямое попадание.
  • На месте находились эвакуированные и сотрудники эвакуационной службы, последствия выясняются.

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Автор: 

Краматорськ (2653) эвакуация (2428) Донецкая область (13209) Краматорский район (1502)
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