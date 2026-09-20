Росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську
Російські війська завдали удару авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.
- Російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську.
- Відбулось пряме влучання.
- На місці перебували евакуйовані та евакуаційники, наслідки з'ясовуються.
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