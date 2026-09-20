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Росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську

Окупанти вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту

Російські війська завдали удару авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

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  • Російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську.
  • Відбулось пряме влучання.
  • На місці перебували евакуйовані та евакуаційники, наслідки з'ясовуються.

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Автор: 

Краматорськ (995) евакуація (2612) Донецька область (11847) Краматорський район (1517)
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