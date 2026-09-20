F-16 и украинские летчики: как они ломали стереотипы и приближали западную помощь. ВИДЕО

Как украинский пилот Андрей "Джус" Пилщиков помогал убеждать американцев в необходимости поставки F-16 для Украины — и с какими препятствиями сталкивался в армии?

В подкасте "Ветераны и политика" на Цензор.НЕТ его мама Лилия Аверьянова и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко говорят о военных, чей опыт должен влиять на государственные решения.

Вместе с ведущей Мариной Данилюк-Ярмолаевой гости обсуждают военную дипломатию, изменения внутри армии, ответственность власти и риск превращения ветеранов в декорацию в избирательных списках.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Кто следующий? Как Путин переносит войну за пределы Украины / Без цензуры. ВИДЕО