F-16 и украинские летчики: как они ломали стереотипы и приближали западную помощь. ВИДЕО
Как украинский пилот Андрей "Джус" Пилщиков помогал убеждать американцев в необходимости поставки F-16 для Украины — и с какими препятствиями сталкивался в армии?
В подкасте "Ветераны и политика" на Цензор.НЕТ его мама Лилия Аверьянова и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко говорят о военных, чей опыт должен влиять на государственные решения.
Вместе с ведущей Мариной Данилюк-Ярмолаевой гости обсуждают военную дипломатию, изменения внутри армии, ответственность власти и риск превращения ветеранов в декорацию в избирательных списках.
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