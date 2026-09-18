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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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Кто следующий? Как Путин переносит войну за пределы Украины / Без цензуры. ВИДЕО

Россия может готовить новый этап гибридной войны против стран, поддерживающих Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по оценкам разведки, Москва может наносить удары с помощью дронов и ракет по странам НАТО, представляя их как "случайные" инциденты.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как меняется отношение к российской угрозе в Польше, Чехии и Венгрии, что означают угрозы Николая Патрушева в адрес Варшавы и почему Кремлю важно проверить, насколько реальной в критический момент окажется солидарность НАТО.

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Автор: 

НАТО (11090) россия (89611) Туск Дональд (980) Данилюк-Ярмолаева Марина (506)
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