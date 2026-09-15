"Зе-крысы" не хотят в тюрьму: почему Кравченко сбежал, как Янукович, а Ермак придумал болезнь? / Без цензуры. ВИДЕО
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует биографию Руслана Кравченко, его политический взлет и дело "Карфаген".
Он был обвинителем по делу Виктора Януковича, возглавлял Киевскую ОГА, Государственную налоговую службу, а впоследствии стал генеральным прокурором и одним из заметных кадровых фаворитов власти Владимира Зеленского. Теперь, после скандала вокруг операции НАБУ и САП "Карфаген", Кравченко подал в отставку и уехал за границу на служебном автомобиле, объяснив поездку командировкой.
Как строилась карьера Руслана Кравченко, почему он не прошел конкурс на должность директора НАБУ, при чем здесь мошеннические колл-центры, Сергей Кропива, "Муза", конфликт с НАБУ и САП - и почему история бывшего обвинителя Януковича вдруг стала удивительно напоминать истории людей, которых он сам должен был бы преследовать.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Текущий сбор
Продолжается сбор средств на автомобиль для аэродромной службы аэродрома Канатово.
Цель: 440 000,00 ₴
Ссылка на банк: https://send.monobank.ua/jar/fFG3mtSBk
Номер банковской карты: 4874 1000 3809 9837
Карта Приват: 4731219653847933
PayPal: [email protected]
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль