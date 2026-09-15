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Новости Отставка Руслана Кравченко Отставка Кравченко
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"Зе-крысы" не хотят в тюрьму: почему Кравченко сбежал, как Янукович, а Ермак придумал болезнь? / Без цензуры. ВИДЕО

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует биографию Руслана Кравченко, его политический взлет и дело "Карфаген".

Он был обвинителем по делу Виктора Януковича, возглавлял Киевскую ОГА, Государственную налоговую службу, а впоследствии стал генеральным прокурором и одним из заметных кадровых фаворитов власти Владимира Зеленского. Теперь, после скандала вокруг операции НАБУ и САП "Карфаген", Кравченко подал в отставку и уехал за границу на служебном автомобиле, объяснив поездку командировкой.

Как строилась карьера Руслана Кравченко, почему он не прошел конкурс на должность директора НАБУ, при чем здесь мошеннические колл-центры, Сергей Кропива, "Муза", конфликт с НАБУ и САП - и почему история бывшего обвинителя Януковича вдруг стала удивительно напоминать истории людей, которых он сам должен был бы преследовать.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Текущий сбор

Продолжается сбор средств на автомобиль для аэродромной службы аэродрома Канатово.

Цель: 440 000,00 ₴

Ссылка на банк: https://send.monobank.ua/jar/fFG3mtSBk 

Номер банковской карты: 4874 1000 3809 9837

Карта Приват: 4731219653847933

PayPal: [email protected]

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Автор: 

Кравченко Руслан (272) Данилюк-Ярмолаева Марина (505) Офис Генпрокурора (3448)
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