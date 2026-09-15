Зе-щурі не хочуть до тюрми: Чому Кравченко втік як Янукович, а Єрмак придумав болячку? / Без цензури. ВIДЕО
Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає біографію Руслана Кравченка, його політичний злет і справу "Карфаген".
Він був обвинувачувачем у справі Віктора Януковича, очолював Київську ОВА, Державну податкову службу, а згодом став генеральним прокурором і одним із помітних кадрових фаворитів влади Володимира Зеленського. Тепер після скандалу навколо операції НАБУ і САП "Карфаген" Кравченко подав у відставку та виїхав за кордон на службовому автомобілі, пояснивши поїздку відрядженням.
Як будувалася кар'єра Руслана Кравченка, чому він не пройшов конкурс на директора НАБУ, до чого тут шахрайські кол-центри, Сергій Кропива, "Муза", конфлікт із НАБУ та САП — і чому історія колишнього обвинувачувача Януковича раптом почала дивовижно нагадувати історії людей, яких він сам мав би переслідувати.
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