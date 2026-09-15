Атака на НАБУ и САП будет продолжаться, если снова назначат подконтрольного генпрокурора, - Каленюк

Отставка Руслана Кравченко — вопрос времени, однако после этого Украина рискует получить "нового Кравченко" с другой фамилией. Все будет зависеть от того, как будет избираться следующий генеральный прокурор.

Об этом заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, говорится в материале Цензор.НЕТ.

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Она убеждена, что увольнение Кравченко состоится.

"Но за этой очередной серией реалити-шоу "Слуга народа" скрывается главное, от чего нас пытаются отвлечь. Это то, как будет назначаться следующий генеральный прокурор. Потому что Кравченко уже не будет игроком (вопрос времени, когда его уволят), но его дело, то есть атака на НАБУ и САП, будет жить и дальше, если президент и парламент снова назначат подконтрольного генерального прокурора, который будет готов действовать в соответствии с соответствующими приказами, указаниями высшего политического руководства государства (независимо от того, законны они или нет), то мы получим нового Кравченко с другой фамилией", - пояснила Каленюк.

По словам исполнительного директора ЦПК, ориентиром станет то, как будут действовать и президент, и парламент в отношении закона о конкурсном отборе генерального прокурора.

"Должен быть принят закон, определяющий совершенно иную аполитичную процедуру, когда президент перед выдвижением кандидатуры генерального прокурора проводит конкурс — создается конкурсная комиссия, похожая по модели на комиссию по отбору директора НАБУ и руководителя САП, где большинство членов комиссии назначаются нашими международными партнерами и имеют решающий голос. Тогда это даст нам шанс получить по-настоящему независимого профессионального генерального прокурора, который не будет крышевать мафию, не станет прислужником чьих-то политических устремлений, а будет действительно отстаивать справедливость и интересы народа Украины", — подчеркнула Каленюк.

Мнения об отставке генпрокурора Кравченко читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей

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