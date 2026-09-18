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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Хто наступний? Як Путін переносить війну за межі України / Без цензури. ВIДЕО

Росія може готувати новий етап гібридної війни проти країн, які підтримують Україну. Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що, за оцінками розвідки, Москва може здійснювати удари дронами та ракетами по країнах НАТО, представляючи їх як "випадкові" інциденти.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, як змінюється ставлення до російської загрози в Польщі, Чехії та Угорщині, що означають погрози Миколи Патрушева на адресу Варшави і чому Кремлю важливо перевірити, наскільки реальною в критичний момент виявиться солідарність НАТО.

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Автор: 

НАТО (7396) росія (47806) Туск Дональд (716) Данилюк-Ярмолаєва Марина (512)
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