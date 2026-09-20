F-16 і українські льотчики: як вони ламали стереотипи та наближали західну допомогу. ВIДЕО
Як український пілот Андрій "Джус" Пільщиков допомагав переконувати американців у необхідності F-16 для України — і з якими перепонами стикався у власному війську?
У подкасті "Ветерани і політика" на Цензор.НЕТ його мама Лілія Авер’янова тагенерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко говорять про військових, чий досвід має впливати на державні рішення.
Разом із ведучою Мариною Данилюк-Ярмолаєвою гості обговорюють військову дипломатію, зміни всередині армії, відповідальність влади та ризик перетворення ветеранів на декорацію у виборчих списках.
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