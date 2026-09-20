Фидан заявил о "креативных идеях" для урегулирования спора с США из-за приобретенных российских С-400

Турция ищет способы урегулирования с США вопроса о приобретенных у России системах С-400.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала NTV, передает Defense Türk, сообщает Цензор.НЕТ.

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Из-за закупки этих комплексов США ввели санкции против Анкары и исключили ее из программы истребителей F-35.

"Как вы знаете, санкции CAATSA являются для нас, особенно для нашего Управления оборонной промышленности, препятствием. Мы работаем над тем, чтобы их отменить. Что касается решения вопроса С-400, который стал причиной введения этих санкций, также есть определенные креативные идеи", — сказал турецкий министр.

По словам Фидана, Анкара пытается реализовать возможные варианты решения проблемы "на основе взаимной доброй воли" с США.

"Надеюсь, что мы сделаем позитивные шаги в этом вопросе", — добавил глава МИД Турции.

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Предыстория

Как известно, в декабре 2020 года США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, Турцию исключили из американской программы истребителей F-35.

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