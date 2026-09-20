Фідан заявив про "креативні ідеї" для вирішення суперечки з США через придбані російські С-400

Туреччина шукає способи врегулювання зі США питання придбаних у Росії систем С-400.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в ефірі телеканалу NTV, передає Defense Türk, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошук шляхів зняття обмежень

Через закупівлю цих комплексів США запровадили санкції проти Анкари та виключили її з програми винищувачів F-35.

"Як ви знаєте, санкції CAATSA є для нас, особливо для нашого Управління оборонної промисловості, перешкодою. Ми працюємо над тим, щоб їх скасувати. Щодо вирішення питання С-400, яке стало причиною запровадження цих санкцій, також є певні креативні ідеї", - сказав турецький міністр.

За словами Фідана, Анкара намагається реалізувати можливі варіанти розв'язання проблеми "на основі взаємної доброї волі" із США.

"Сподіваюся, що ми зробимо позитивні кроки в цьому питанні",- додав глава МЗС Туреччини.

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Передісторія

Як відомо, у грудні 2020 року США запровадили санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини через купівлю Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Крім того, Туреччину виключили з американської програми винищувачів F-35.

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