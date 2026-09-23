Сибига - Лаврову в Совбезе ООН: "Россия хотела захватить Киев за три дня. Почему через четыре года горит Москва?"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН обратился к российскому министру Сергею Лаврову, который обвинил Киев в развязывании войны с РФ.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция на выступление Лаврова

По словам Сибиги, ему пришлось приложить усилия, чтобы выслушать "скучные сказки и манипуляции" Лаврова, чтобы убедиться, что они не изменились.

"Одна фраза сказала всё. Я цитирую его: "Мы не собираемся прекращать нашу "специальную военную операцию". Он привёл много причин, почему Россия продолжает эту войну. Он обвинял Украину, Соединённые Штаты, Запад, НАТО. Кого угодно, только не Путина. И даже попытается представить Россию жертвой. Но вместо этого внимательно прислушайтесь к тому, чего он не скажет", - сказал Сибига.

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Три вопроса к Лаврову

Украинский министр подчеркнул, что знает как минимум три вопроса, на которые Лавров не ответит.

"Первый: почему ваш президент не сядет за стол переговоров с нашим президентом, чтобы завершить эту войну сейчас? Второй: в августе вы потеряли десятки тысяч солдат, чтобы захватить несколько квадратных километров. За что они погибли? Третье: вы хотели взять Киев за три дня… Как так получилось, что через четыре года горит Москва? Молчание будет его единственным честным ответом", - резюмировал Сибига.

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