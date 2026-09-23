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Сибига - Лаврову в Совбезе ООН: "Россия хотела захватить Киев за три дня. Почему через четыре года горит Москва?"

сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН обратился к российскому министру Сергею Лаврову, который обвинил Киев в развязывании войны с РФ.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция на выступление Лаврова

По словам Сибиги, ему пришлось приложить усилия, чтобы выслушать "скучные сказки и манипуляции" Лаврова, чтобы убедиться, что они не изменились.

"Одна фраза сказала всё. Я цитирую его: "Мы не собираемся прекращать нашу "специальную военную операцию". Он привёл много причин, почему Россия продолжает эту войну. Он обвинял Украину, Соединённые Штаты, Запад, НАТО. Кого угодно, только не Путина. И даже попытается представить Россию жертвой. Но вместо этого внимательно прислушайтесь к тому, чего он не скажет", - сказал Сибига.

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Три вопроса к Лаврову

Украинский министр подчеркнул, что знает как минимум три вопроса, на которые Лавров не ответит.

"Первый: почему ваш президент не сядет за стол переговоров с нашим президентом, чтобы завершить эту войну сейчас? Второй: в августе вы потеряли десятки тысяч солдат, чтобы захватить несколько квадратных километров. За что они погибли? Третье: вы хотели взять Киев за три дня… Как так получилось, что через четыре года горит Москва? Молчание будет его единственным честным ответом", - резюмировал Сибига.

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  • Напомним, 23 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сразу после встречи с американским коллегой Марко Рубио заявил, что Россия не будет приостанавливать военные действия на период возможных переговоров с Украиной для достижения "справедливого мира".
  • Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил, что Украина и Россия выразили заинтересованность в прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам.

Автор: 

Лавров Сергей (2213) россия (89705) Совбез ООН (1240) Сибига Андрей (1161) Удары по РФ (1285)
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Топ комментарии
+26
Раз в квартал провели успішну атаку і тепер будуть вихвалятись... Київ і вся Україна горять кожен день! Кого там "примушували до миру"?
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23.09.2026 23:20 Ответить
+13
Дякуємо Захисникам Украни та їх Родинам!!
А по території рашистів, все шириться та крокує, як КОВІД-19 з Китаю, національне свято - ******* день та могилізація , то 9 днів, то 40 днів, то роковини по здохлих в Мирній Україні, уже майже 2.000.000 орків☠️, з 2014 року!! Їм ******, ще поганяло смішне присвоїв, - Іхтамнєти😂🤣😂🤣‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚒✊🤝👌👍👏🤣💪🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️
Слава Україні! Смерть московітам та кабміндічам з помічниками зрадників України!!
Смерть оркам в Україні!
Слава Україні!!
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23.09.2026 23:17 Ответить
+8
Цей Сибіга - якийсь аматор-початківець на роботі в МЗС.
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23.09.2026 23:40 Ответить

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