Более 400 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы после атаки БпЛА, - СМИ

Более 400 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах столицы РФ Москвы после массированной атаки украинских дронов.

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмены и задержки рейсов

Так, в аэропорту Шереметьево по состоянию на 12:00 было отменено более 30 рейсов, еще более 120 задерживались на прилет и столько же — на вылет. Часть рейсов перенаправили в Нижний Новгород, Казань, Чебоксары и Санкт-Петербург.

Также были отменены авиарейсы в Сочи, Геленджик, Минеральные Воды, Петербург, Пермь, столицу Беларуси Минск и другие города. Среди задержанных рейсов — вылеты в Анталию, Шарм-эль-Шейх, Каир, Стамбул, Сочи, Калининград, Ереван и Алматы.

Во Внуково отменили 11 рейсов, как российских, так и международных. 69 рейсов задерживались на прилет, а на вылет — 60.

В Домодедово отменили один рейс, 27 — задерживались. В Жуковском с начала суток отменили два рейса, на прилет задерживали четыре самолета, на вылет — три. Аэропорт возобновил работу в 09:00.

В 12:50 во Внуково заявили о "постепенном восстановлении штатного режима работы".

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Атака на Москву и Московскую область

Напомним, что в ночь на 20 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпромнефть-Московский НПЗ" в районе Капотни города Москва (РФ).

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по объектам в Московском регионе работали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Лютый", "Барс", "Фламинго", "Сичень", Pelican.

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