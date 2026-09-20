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Новости Удар по НПЗ в Москве
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Атака на Московский НПЗ: в Генштабе рассказали подробности

Поражение Московского НПЗ

В ночь на 20 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпромнефть - Московский НПЗ" в районе Капотни города Москвы (РФ).

О подробностях атаки рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что на территории объекта зафиксирован масштабный пожар. Пострадали:

  • установку первичной переработки АВТ-6,
  • комплексную установку переработки нефти,
  • установку изомеризации.

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Справка

По данным Генштаба, "Газпромнефть-Московский НПЗ" - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность завода составляет около 12 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет переработку нефти и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другую нефтепродукцию.

Завод задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

"Поражение подобных объектов российского агрессора является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации", - подчеркнули в Генштабе.

Смотрите: Дроны атаковали Москву и область: горят Московский НПЗ и склады в Софьино. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (8773) москва (3102) НПЗ (702)
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Топ комментарии
+11
Слава Україні!
Героям слава!
Слава ЗСУ!
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20.09.2026 11:09 Ответить
+6
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20.09.2026 11:08 Ответить
+5
Лупайте цю скалу , нехай ні жар , ні холод не спиніть вас...
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20.09.2026 11:17 Ответить

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