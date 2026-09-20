РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13099 посетителей онлайн
Новости Удары по рф Удар по НПЗ в Москве
5 170 61

Работали "Паляниця", "Лютий", "Фламінго", FP-1: Зеленский об ударах по объектам в Московском регионе

Президент Владимир Зеленский заявил о нанесении удара в Московском регионе по одному из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекту логистики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответные удары. Пострадало одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину", - рассказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Москву и область: горят Московский НПЗ и склады в Софино. ВИДЕО

Удары нанесли FP-1, "Паляниця", "Лютий" и "Фламінго"

По его словам, в операции участвовали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican.

Президент поблагодарил СБУ вместе с СБС, ССО, ГУР и СЗР за меткость.

Президент призвал РФ к деэскалации

"Также были введены санкции в отношении предприятия в Воронежской области. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир", - добавил глава Украины.

"На столе лежат шаги по деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля. Спасибо всем, кто усиливает украинскую дальнобойность. Благодарен каждому, кто дополняет наши дальнобойные ответы санкционными мерами. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Дроны атаковали Московскую область: горит НПЗ, эвакуировано 400 человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (25885) москва (3102) Московская область РФ (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
А про загибель трьох дітей на Київщині нічого не хочеш сказати ,чи що для тебе українські діти ? я вже не кажу що після твого потужного 40 денного примусу росії до миру ,виявились жахливими для України ти жодного разу не назвав геноцидом що творят рашисти на нашій землі ,жодного разу не назвав ката українського народу путіна терористом ,убивцею і жодного разу ти не вибачився перед українським народом за біду яку ти приніс.
показать весь комментарий
20.09.2026 11:02 Ответить
+13
І зірку смерті забув лідор добавити.
показать весь комментарий
20.09.2026 10:52 Ответить
+13
Тепер роботу дронів "ВОВА" буде рекламувати як роботу ФУФЛОмінго - вкрадені мільярди другом шулєрманом треба ж чимось прикрити!
показать весь комментарий
20.09.2026 11:08 Ответить

Загрузка...

 
 