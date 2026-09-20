Работали "Паляниця", "Лютий", "Фламінго", FP-1: Зеленский об ударах по объектам в Московском регионе

Президент Владимир Зеленский заявил о нанесении удара в Московском регионе по одному из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекту логистики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответные удары. Пострадало одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину", - рассказал Зеленский.

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Удары нанесли FP-1, "Паляниця", "Лютий" и "Фламінго"

По его словам, в операции участвовали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican.

Президент поблагодарил СБУ вместе с СБС, ССО, ГУР и СЗР за меткость.

Президент призвал РФ к деэскалации

"Также были введены санкции в отношении предприятия в Воронежской области. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир", - добавил глава Украины.

"На столе лежат шаги по деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля. Спасибо всем, кто усиливает украинскую дальнобойность. Благодарен каждому, кто дополняет наши дальнобойные ответы санкционными мерами. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

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