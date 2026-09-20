Работали "Паляниця", "Лютий", "Фламінго", FP-1: Зеленский об ударах по объектам в Московском регионе
Президент Владимир Зеленский заявил о нанесении удара в Московском регионе по одному из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекту логистики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответные удары. Пострадало одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину", - рассказал Зеленский.
Удары нанесли FP-1, "Паляниця", "Лютий" и "Фламінго"
По его словам, в операции участвовали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican.
Президент поблагодарил СБУ вместе с СБС, ССО, ГУР и СЗР за меткость.
Президент призвал РФ к деэскалации
"Также были введены санкции в отношении предприятия в Воронежской области. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир", - добавил глава Украины.
"На столе лежат шаги по деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля. Спасибо всем, кто усиливает украинскую дальнобойность. Благодарен каждому, кто дополняет наши дальнобойные ответы санкционными мерами. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.
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