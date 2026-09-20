РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11261 посетитель онлайн
Новости Удары по рф
7 375 61

Дроны атаковали Московскую область: горит НПЗ, эвакуировано 400 человек. ФОТОрепортаж

В ночь на 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников. Российские власти заявили о 249 БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ,

Как сообщил губернатор Московской области, атака продолжалась с 03:00 до 05:00. По его словам, последствия зафиксированы в 17 муниципалитетах.

Москва

  • Наибольшие повреждения, по заявлению российской стороны, зафиксировали в Раменском округе. На Северном шоссе после падения беспилотника загорелась крыша 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуировали около 400 человек, среди них 70 детей. Также повреждено 20 автомобилей.

Смотрите также: Поражены логистические объекты и нефтебаза в Московской области, - Зеленский. ВИДЕО

  • В селе Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. По предварительным данным, повреждены шесть квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали.
  • Также в Софьино после атаки загорелся складской комплекс.
  • Еще один пожар возник в Котельниках. Там, по утверждению российских властей, беспилотник попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники.
  • Об одном пострадавшем также сообщили в Ленинском округе.

московская

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия будет устраивать нам зимой блэкауты, то Украина постарается достойно ответить, - Зеленский

  • Последствия атаки зафиксировали и в других районах Московской области. В Раменском, Коломне и Егорьевске, по данным российских властей, повреждены частные дома.
  • В Ленинском, Люберцах и Литкарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия.
  • Российские власти также заявили о повреждениях в Воскресенске. 

Читайте также: Удары Украины по НПЗ России "обрушили" мировые энергетические рынки. Война должна закончиться, - Витакер

Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, атакован, в том числе, НПЗ в Москве. Мэр столицы РФ ранее подтвердил атаку на один из объектов завода и добавил, что никто не пострадал.

Москва

Автор: 

Московская область РФ (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
В початковий період ІІ Світової війни Герінг урочисто заявив Гітлеру, що ні одна бомба не впаде на Німеччину... Починаючи з 1941-го, бомбардування Німеччини, британцями, стали регулярними. А після 43-го - масованими. Думаю, коли кацапня вторгалася в Україну, вона не уявляла, що українці будуть бить не тільки по половині РФ, але й сама Москва побачить війну, безпосередньо...
показать весь комментарий
20.09.2026 07:30 Ответить
+17
Це капля в морі порівняно з тим що трорят рашиські варвари на нашій землі.
показать весь комментарий
20.09.2026 07:38 Ответить
+13
Чого це українці мають пробачати найбільшу корупцію і мародерства під час війни? Корупціонери і мародери точно такі самі наші вороги, тільки ходять у вишиванках і на одежу прикріплюють українські прапорці. А своїми діями вони на боці московитів. Без знищення цієї категорії злочинців і зрадників нам буде дуже важко перемогти московію, яка вкравши нашу назву і історію у 1721 році назвалася росією.
показать весь комментарий
20.09.2026 08:24 Ответить

Загрузка...

 
 