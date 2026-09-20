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Дроны атаковали Московскую область: горит НПЗ, эвакуировано 400 человек. ФОТОрепортаж
В ночь на 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников. Российские власти заявили о 249 БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ,
Как сообщил губернатор Московской области, атака продолжалась с 03:00 до 05:00. По его словам, последствия зафиксированы в 17 муниципалитетах.
- Наибольшие повреждения, по заявлению российской стороны, зафиксировали в Раменском округе. На Северном шоссе после падения беспилотника загорелась крыша 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуировали около 400 человек, среди них 70 детей. Также повреждено 20 автомобилей.
- В селе Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. По предварительным данным, повреждены шесть квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали.
- Также в Софьино после атаки загорелся складской комплекс.
- Еще один пожар возник в Котельниках. Там, по утверждению российских властей, беспилотник попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники.
- Об одном пострадавшем также сообщили в Ленинском округе.
- Последствия атаки зафиксировали и в других районах Московской области. В Раменском, Коломне и Егорьевске, по данным российских властей, повреждены частные дома.
- В Ленинском, Люберцах и Литкарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия.
- Российские власти также заявили о повреждениях в Воскресенске.
Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, атакован, в том числе, НПЗ в Москве. Мэр столицы РФ ранее подтвердил атаку на один из объектов завода и добавил, что никто не пострадал.
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