Дрони атакували Московську область: горить НПЗ, евакуйовано 400 людей. ФОТОрепортаж

У ніч проти 20 вересня Московська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Російська влада заявила про 249 БПЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Як повідомив губернатор Московської області, атака тривала з 03:00 до 05:00. За його словами, наслідки зафіксували у 17 муніципалітетах.

Найбільше пошкоджень, за заявою російської сторони, зафіксували у Раменському окрузі. На Північному шосе після падіння безпілотника загорілася покрівля 21-поверхового житлового будинку. З будівлі евакуювали близько 400 людей, серед них 70 дітей. Також пошкоджено 20 автомобілів.

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У селі Соф'їне БПЛА влучив у триповерховий багатоквартирний будинок на вулиці Новій. Загинула 44-річна жінка. Ще п'ятеро людей постраждали.

Також у Соф'їному після атаки загорівся складський комплекс.

Ще одна пожежа виникла у Котельниках. Там, за твердженням російської влади, безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у мікрорайоні Нові Котельники.

Про одного постраждалого також повідомили у Ленінському окрузі.

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Наслідки атаки зафіксували і в інших районах Московської області. У Раменському, Коломні та Єгор'євську, за даними російської влади, пошкоджено приватні будинки.

У Ленінському, Люберцях та Литкарино сталися займання у багатоквартирних будинках. В Істрі пошкоджено житловий будинок та будівлю підприємства.

Російська влада також заявила про пошкодження у Воскресенську.

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Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, атакований у тому числі НПЗ у Москві. Мер столиці РФ раніше підтвердив атаку на одному з об'єктів заводу та додав, що ніхто не постраждав.