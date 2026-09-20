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Новини Удари по РФ
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Дрони атакували Московську область: горить НПЗ, евакуйовано 400 людей. ФОТОрепортаж

У ніч проти 20 вересня Московська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Російська влада заявила про 249 БПЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Як  повідомив губернатор Московської області, атака тривала з 03:00 до 05:00. За його словами, наслідки зафіксували у 17 муніципалітетах.

москва

  • Найбільше пошкоджень, за заявою російської сторони, зафіксували у Раменському окрузі. На Північному шосе після падіння безпілотника загорілася покрівля 21-поверхового житлового будинку. З будівлі евакуювали близько 400 людей, серед них 70 дітей. Також пошкоджено 20 автомобілів.

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  • У селі Соф'їне БПЛА влучив у триповерховий багатоквартирний будинок на вулиці Новій. Загинула 44-річна жінка. Ще п'ятеро людей постраждали.
  • Також у Соф'їному після атаки загорівся складський комплекс.
  • Ще одна пожежа виникла у Котельниках. Там, за твердженням російської влади, безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у мікрорайоні Нові Котельники.
  • Про одного постраждалого також повідомили у Ленінському окрузі.

московська

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  • Наслідки атаки зафіксували і в інших районах Московської області. У Раменському, Коломні та Єгор'євську, за даними російської влади, пошкоджено приватні будинки.
  • У Ленінському, Люберцях та Литкарино сталися займання у багатоквартирних будинках. В Істрі пошкоджено житловий будинок та будівлю підприємства.
  • Російська влада також заявила про пошкодження у Воскресенську. 

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Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, атакований у тому числі НПЗ у Москві. Мер столиці РФ раніше підтвердив атаку на одному з об'єктів заводу та додав, що ніхто не постраждав.

москва

Автор: 

Московська область РФ (16)
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Топ коментарі
+22
В початковий період ІІ Світової війни Герінг урочисто заявив Гітлеру, що ні одна бомба не впаде на Німеччину... Починаючи з 1941-го, бомбардування Німеччини, британцями, стали регулярними. А після 43-го - масованими. Думаю, коли кацапня вторгалася в Україну, вона не уявляла, що українці будуть бить не тільки по половині РФ, але й сама Москва побачить війну, безпосередньо...
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20.09.2026 07:30 Відповісти
+17
Це капля в морі порівняно з тим що трорят рашиські варвари на нашій землі.
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20.09.2026 07:38 Відповісти
+11
Зимою жодного цілого будинку у Москві не має бути. Хай тікають на Колиму.
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20.09.2026 07:32 Відповісти

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