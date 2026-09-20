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Дрони атакували Московську область: горить НПЗ, евакуйовано 400 людей. ФОТОрепортаж
У ніч проти 20 вересня Московська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Російська влада заявила про 249 БПЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Як повідомив губернатор Московської області, атака тривала з 03:00 до 05:00. За його словами, наслідки зафіксували у 17 муніципалітетах.
- Найбільше пошкоджень, за заявою російської сторони, зафіксували у Раменському окрузі. На Північному шосе після падіння безпілотника загорілася покрівля 21-поверхового житлового будинку. З будівлі евакуювали близько 400 людей, серед них 70 дітей. Також пошкоджено 20 автомобілів.
- У селі Соф'їне БПЛА влучив у триповерховий багатоквартирний будинок на вулиці Новій. Загинула 44-річна жінка. Ще п'ятеро людей постраждали.
- Також у Соф'їному після атаки загорівся складський комплекс.
- Ще одна пожежа виникла у Котельниках. Там, за твердженням російської влади, безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у мікрорайоні Нові Котельники.
- Про одного постраждалого також повідомили у Ленінському окрузі.
- Наслідки атаки зафіксували і в інших районах Московської області. У Раменському, Коломні та Єгор'євську, за даними російської влади, пошкоджено приватні будинки.
- У Ленінському, Люберцях та Литкарино сталися займання у багатоквартирних будинках. В Істрі пошкоджено житловий будинок та будівлю підприємства.
- Російська влада також заявила про пошкодження у Воскресенську.
Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, атакований у тому числі НПЗ у Москві. Мер столиці РФ раніше підтвердив атаку на одному з об'єктів заводу та додав, що ніхто не постраждав.
Топ коментарі
+22 Яр Холодний
показати весь коментар20.09.2026 07:30 Відповісти Посилання
+17 Володимир Омельянов
показати весь коментар20.09.2026 07:38 Відповісти Посилання
+11 Фридрих Кан
показати весь коментар20.09.2026 07:32 Відповісти Посилання
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