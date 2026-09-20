Працювали "Паляниця", "Лютий", "Фламінго", FP-1: Зеленський про удари по об’єктах у Московському регіоні

Президент Володимир Зеленський заявив про ураження в Московському регіоні одного з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та об'єкта логістики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"У Московському регіоні цієї ночі дуже відчутно спрацювали наші далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину", - розповів Зеленський.

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Ударів завдали FP-1, "Паляницею", "Лютим" та "Фламінго"

За його словами, працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican.

Президент подякував СБУ разом із СБС, ССО, ГУР і СЗР за влучність.

Президент закликав РФ до деескалації

"Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні. Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир", - додав очільник України.

"Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля. Дякую всім, хто посилює українську далекобійність. Вдячний кожному, хто доповнює наші далекобійні відповіді відповідями санкційними. Слава Україні!", - наголосив Зеленський.

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