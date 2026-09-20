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Новини Удари по РФ Удар по НПЗ в Москві
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Працювали "Паляниця", "Лютий", "Фламінго", FP-1: Зеленський про удари по об’єктах у Московському регіоні

Президент Володимир Зеленський заявив про ураження в Московському регіоні одного з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та об'єкта логістики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"У Московському регіоні цієї ночі дуже відчутно спрацювали наші далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину", - розповів Зеленський.

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Ударів завдали FP-1, "Паляницею", "Лютим" та "Фламінго"

За його словами, працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican.

Президент подякував СБУ разом із СБС, ССО, ГУР і СЗР за влучність.

Президент закликав РФ до деескалації

"Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні. Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир", - додав очільник України.

"Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля. Дякую всім, хто посилює українську далекобійність. Вдячний кожному, хто доповнює наші далекобійні відповіді відповідями санкційними. Слава Україні!", - наголосив Зеленський.

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Зеленський Володимир (27039) москва (1210) Московська область РФ (16)
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Топ коментарі
+19
А про загибель трьох дітей на Київщині нічого не хочеш сказати ,чи що для тебе українські діти ? я вже не кажу що після твого потужного 40 денного примусу росії до миру ,виявились жахливими для України ти жодного разу не назвав геноцидом що творят рашисти на нашій землі ,жодного разу не назвав ката українського народу путіна терористом ,убивцею і жодного разу ти не вибачився перед українським народом за біду яку ти приніс.
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20.09.2026 11:02 Відповісти
+13
Та й не кажіть - під кожною потужністю Вову вихваляють
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20.09.2026 11:01 Відповісти
+12
Тепер роботу дронів "ВОВА" буде рекламувати як роботу ФУФЛОмінго - вкрадені мільярди другом шулєрманом треба ж чимось прикрити!
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20.09.2026 11:08 Відповісти

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