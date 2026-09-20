Дрони атакували Москву та область: палають Московський НПЗ і склади у Соф’їно. ВIДЕО
У ніч на 20 вересня безпілотники атакували Москву та Московську область.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після ударів пожежі спалахнули на Московському нафтопереробному заводі у Капотні та на складському комплексі в Соф’їно.
Зокрема, на оприлюднених у соцмережах кадрах видно масштабну пожежу, яка спалахнула внаслідок ураження безпілотниками території Московського НПЗ у Капотні.
Мер Москви Сергій Собянін підтвердив пошкодження об’єкта на території заводу.
Також Собянін прокоментував атаку, назвавши її "наймасованішою за весь час".
"Російська ППО за добу збила 1600 безпілотників"
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Але мало.
За тиждень - атаковано лише три НПЗ: сизранський, ярославський і московський.
Малувато буде!