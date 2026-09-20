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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Атака БпЛА на Москву Удар по НПЗ в Москві
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Дрони атакували Москву та область: палають Московський НПЗ і склади у Соф’їно. ВIДЕО

У ніч на 20 вересня безпілотники атакували Москву та Московську область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після ударів пожежі спалахнули на Московському нафтопереробному заводі у Капотні та на складському комплексі в Соф’їно.

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Зокрема, на оприлюднених у соцмережах кадрах видно масштабну пожежу, яка спалахнула внаслідок ураження безпілотниками території Московського НПЗ у Капотні.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив пошкодження об’єкта на території заводу.

Також Собянін прокоментував атаку, назвавши її "наймасованішою за весь час".

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Автор: 

москва (1210) НПЗ (843) атака (2125) дрони (8934)
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Топ коментарі
+15
Нормально.
Але мало.
За тиждень - атаковано лише три НПЗ: сизранський, ярославський і московський.
Малувато буде!
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20.09.2026 10:26 Відповісти
+12
Чудово !!! Так би прокопчувати копотню хоть би раз на місяць
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20.09.2026 10:26 Відповісти
+12
Смерть кацапам, всім та всюди!
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20.09.2026 10:30 Відповісти

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