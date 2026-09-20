Дроны атаковали Москву и область: горят Московский НПЗ и склады в Софьино. ВИДЕО
В ночь на 20 сентября беспилотники атаковали Москву и Московскую область.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после ударов произошли пожары на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне и на складском комплексе в Софьино.
В частности, на опубликованных в соцсетях кадрах виден масштабный пожар, который вспыхнул в результате поражения беспилотниками территории Московского НПЗ в Капотне.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение объекта на территории завода.
Также Собянин прокомментировал атаку, назвав ее "самой массированной за все время".
"Российская ПВО за сутки сбила 1600 беспилотников".
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Але мало.
За тиждень - атаковано лише три НПЗ: сизранський, ярославський і московський.
Малувато буде!