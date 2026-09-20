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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Атака БпЛА на Москву Удар по НПЗ в Москве
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Дроны атаковали Москву и область: горят Московский НПЗ и склады в Софьино. ВИДЕО

В ночь на 20 сентября беспилотники атаковали Москву и Московскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после ударов произошли пожары на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне и на складском комплексе в Софьино.

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В частности, на опубликованных в соцсетях кадрах виден масштабный пожар, который вспыхнул в результате поражения беспилотниками территории Московского НПЗ в Капотне.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение объекта на территории завода.

Также Собянин прокомментировал атаку, назвав ее "самой массированной за все время".

"Российская ПВО за сутки сбила 1600 беспилотников".

Читайте также: В России заявили о якобы сбитых почти 300 украинских беспилотников

Автор: 

москва (3102) НПЗ (702) атака (2116) дроны (8217)
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Топ комментарии
+19
Нормально.
Але мало.
За тиждень - атаковано лише три НПЗ: сизранський, ярославський і московський.
Малувато буде!
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20.09.2026 10:26 Ответить
+13
Чудово !!! Так би прокопчувати копотню хоть би раз на місяць
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20.09.2026 10:26 Ответить
+13
Смерть кацапам, всім та всюди!
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20.09.2026 10:30 Ответить

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