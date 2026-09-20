Дроны атаковали Москву и область: горят Московский НПЗ и склады в Софьино. ВИДЕО

В ночь на 20 сентября беспилотники атаковали Москву и Московскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после ударов произошли пожары на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне и на складском комплексе в Софьино.

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В частности, на опубликованных в соцсетях кадрах виден масштабный пожар, который вспыхнул в результате поражения беспилотниками территории Московского НПЗ в Капотне.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение объекта на территории завода.

Также Собянин прокомментировал атаку, назвав ее "самой массированной за все время".

"Российская ПВО за сутки сбила 1600 беспилотников".

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