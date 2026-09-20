Атака на Московський НПЗ: У Генштабі розповіли деталі
У ніч на 20 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотня міста Москва РФ.
Про деталі атаки розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що на території об'єкта зафіксовано масштабну пожежу. Уражено:
- установку первинної переробки АВТ-6,
- комплексну установку переробки нафти,
- установку ізомеризації.
Довідка
За даними Генштабу, "Газпромнефть-Московский НПЗ" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність заводу становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює переробку нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут та іншу нафтопродукцію.
Завод задіяний в забезпеченні потреб збройних сил РФ.
"Ураження подібних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - наголосили в Генштабі.
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