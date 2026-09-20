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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Атака БпЛА на Москву Удар по НПЗ в Москве
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Россияне снимают горящие объекты после массированной атаки беспилотников на Москву и область. ВИДЕО

В сети появились видеозаписи, на которых жители Москвы снимают пожары, вспыхнувшие в результате атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке БПЛА.

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На обнародованных кадрах видно мощное пламя и густые облака дыма над местами поражений.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала атаки российская сторона якобы перехватила на различных рубежах более 1660 беспилотников.

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москва (3102) НПЗ (702) атака (2116) дроны (8217)
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Топ комментарии
+9
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20.09.2026 13:54 Ответить
+6
Красивое , а вот музычку можно было бы другую , к примеру Пинк Флойд - Псы войны_____))))))
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20.09.2026 13:38 Ответить
+6
Вася, здриснинах, зрадойоб
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20.09.2026 13:46 Ответить

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