Россияне снимают горящие объекты после массированной атаки беспилотников на Москву и область. ВИДЕО
В сети появились видеозаписи, на которых жители Москвы снимают пожары, вспыхнувшие в результате атаки беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке БПЛА.
На обнародованных кадрах видно мощное пламя и густые облака дыма над местами поражений.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала атаки российская сторона якобы перехватила на различных рубежах более 1660 беспилотников.
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