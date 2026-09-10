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Жительница Москвы унижает таксиста-мигранта: "Понаехали вонючки. Совсем охамели. Завтра поедешь в свой аул"

В сети появилась видеозапись из салона московского такси, наглядно демонстрирующая уровень бытового нацизма, ксенофобии и шовинизма в столице РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жительница Москвы унижала и оскорбляла водителя такси - выходца из азиатской страны.

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Пассажир требовала от таксиста предъявить ей документы, оскорбительно высказывалась о его национальности и унижала мужчину.

"Совсем охамели! Понаехали, вонючки! Покажи документы! Завтра поедешь в свой аул", - заявила водителю жительница российской столицы.

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Ксенофобия (166) мигранты (1037) москва (3102) нацизм (374) шовинизм (50) русский мир (678)
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Топ комментарии
+31
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10.09.2026 10:54 Ответить
+19
кацапська натура, хоче зайвий раз показати себе зверхньо.

але якщо ця бабка зустріниться з якимось чиновником то буде перед ним мовчки стояти
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10.09.2026 10:44 Ответить
+17
Не дай Боже ми би програли цим істотам, уявіть що вони би з нами і нашими дітьми робили! Піду ще мадяру задоначу
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10.09.2026 10:53 Ответить

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