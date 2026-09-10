Мешканка Москви принижує таксиста-мігранта: "Понаехали вонючки. Совсем охамели. Завтра поедешь в свой аул". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис із салону московського таксі, який наочно демонструє рівень побутового нацизму, ксенофобії та шовінізму в столиці РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканка Москви влаштувала принижувала, та ображала водія таксі - вихідця із азійської країни.

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Пасажирка вимагала від таксиста надати їй документи, образливо висловлювалася про його національність та принижувала чоловіка.

"Совсем охамели! Понаехали, вонючки! Покажи документы! Завтра поедешь в свой аул", - заявила водію мешканка російської столиці.

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