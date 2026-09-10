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Мешканка Москви принижує таксиста-мігранта: "Понаехали вонючки. Совсем охамели. Завтра поедешь в свой аул". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис із салону московського таксі, який наочно демонструє рівень побутового нацизму, ксенофобії та шовінізму в столиці РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканка Москви влаштувала принижувала, та ображала водія таксі - вихідця із азійської країни.

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Пасажирка вимагала від таксиста надати їй документи, образливо висловлювалася про його національність та принижувала чоловіка.

"Совсем охамели! Понаехали, вонючки! Покажи документы! Завтра поедешь в свой аул", - заявила водію мешканка російської столиці.

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ксенофобія (72) мігранти (832) москва (1210) нацизм (176) шовінізм (9) русский мир (522)
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Топ коментарі
+31
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10.09.2026 10:54 Відповісти
+19
кацапська натура, хоче зайвий раз показати себе зверхньо.

але якщо ця бабка зустріниться з якимось чиновником то буде перед ним мовчки стояти
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10.09.2026 10:44 Відповісти
+17
Не дай Боже ми би програли цим істотам, уявіть що вони би з нами і нашими дітьми робили! Піду ще мадяру задоначу
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10.09.2026 10:53 Відповісти

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