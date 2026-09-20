Росіяни фільмують палаючі об’єкти після масованої атаки безпілотників на Москву та область. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозаписи, на яких жителі Москви фільмують пожежі, що спалахнули внаслідок атаки безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки БпЛА.
На оприлюднених кадрах видно потужне полум’я та густі хмари диму над місцями уражень.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що від початку атаки російська сторона нібито перехопила на різних рубежах понад 1660 безпілотників.
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