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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Атака БпЛА на Москву Удар по НПЗ в Москві
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Росіяни фільмують палаючі об’єкти після масованої атаки безпілотників на Москву та область. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозаписи, на яких жителі Москви фільмують пожежі, що спалахнули внаслідок атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки БпЛА.

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На оприлюднених кадрах видно потужне полум’я та густі хмари диму над місцями уражень.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що від початку атаки російська сторона нібито перехопила на різних рубежах понад 1660 безпілотників.

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москва (1210) НПЗ (843) атака (2125) дрони (8934)
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Топ коментарі
+13
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20.09.2026 13:54 Відповісти
+10
Красивое , а вот музычку можно было бы другую , к примеру Пинк Флойд - Псы войны_____))))))
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20.09.2026 13:38 Відповісти
+7
засумували русня кровожерлива ...Хай горить у вас під ногами ваша московія !!! та москва ,яку розбудував наш Київський Князь Довгорукий !!! Потвори кремлівські ,своє не розвиваєте ,чуже загрібаєте ! Воно вам прахом піде !!! ...
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20.09.2026 13:57 Відповісти

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