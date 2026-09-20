Понад 400 рейсів скасували та затримали в аеропортах Москви після атаки БпЛА, - ЗМІ
Понад 400 рейсів затримали або скасували в аеропортах столиці РФ Москви після масованої атаки українських дронів.
Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.
Скасування та затримки рейсів
Так, в аеропорту Шереметьєво станом на 12:00 було скасовано понад 30 рейсів, ще понад 120 затримувалися на приліт і стільки само — на виліт. Частину рейсів перенаправили до Нижнього Новгорода, Казані, Чебоксар та Санкт-Петербурга.
Також авіарейси були скасовані до Сочі, Геленджика, Мінеральних Вод, Петербурга, Пермі, столиці Білорусі Мінська та інших міст. Серед затриманих рейсів — вильоти до Анталії, Шарм-ель-Шейха, Каїра, Стамбула, Сочі, Калінінграда, Єревана та Алмати.
У Внуково скасували 11 рейсів, як російських, так і міжнародних. 69 рейсів затримувалися на приліт, а на виліт — 60.
У Домодєдово скасували один рейс, 27 — затримувалися. У Жуковському від початку доби скасували два рейси, на приліт затримували чотири літаки, на виліт — три. Аеропорт відновив роботу о 09:00.
О 12:50 у Внуково заявили про "поступове відновлення штатного режиму роботи".
Атака на Москву та Московську область
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Але, "я міг би частіше примушувати Рашку до миру, але тоді я би не зміг будувати будиночки в "династії".