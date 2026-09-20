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Новини Атака БпЛА на Москву Удари по РФ
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Понад 400 рейсів скасували та затримали в аеропортах Москви після атаки БпЛА, - ЗМІ

аеропорт,домодедово,домодєдово,росія

Понад 400 рейсів затримали або скасували в аеропортах столиці РФ Москви після масованої атаки українських дронів.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Скасування та затримки рейсів 

Так, в аеропорту Шереметьєво станом на 12:00 було скасовано понад 30 рейсів, ще понад 120 затримувалися на приліт і стільки само — на виліт.  Частину рейсів перенаправили до Нижнього Новгорода, Казані, Чебоксар та Санкт-Петербурга.

Також авіарейси були скасовані до Сочі, Геленджика, Мінеральних Вод, Петербурга, Пермі, столиці Білорусі Мінська та інших міст. Серед затриманих рейсів — вильоти до Анталії, Шарм-ель-Шейха, Каїра, Стамбула, Сочі, Калінінграда, Єревана та Алмати.

У Внуково скасували 11 рейсів, як російських, так і міжнародних. 69 рейсів затримувалися на приліт, а на виліт — 60.

У Домодєдово скасували один рейс, 27 — затримувалися. У Жуковському від початку доби скасували два рейси, на приліт затримували чотири літаки, на виліт — три. Аеропорт відновив роботу о 09:00.

О 12:50 у Внуково заявили про "поступове відновлення штатного режиму роботи".

Дивіться також: Дрони атакували Москву та область: палають Московський НПЗ і склади у Соф’їно. ВIДЕО

Атака на Москву та Московську область

  • Нагадаємо, що у ніч на 20 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотня міста Москва РФ.
  • Президент Володимир Зеленський розповів, що по об’єктах у Московському регіоні працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican.

Дивіться також: Росіяни фільмують палаючі об’єкти після масованої атаки безпілотників на Москву та область. ВIДЕО

Автор: 

аеропорт (798) безпілотник БпЛА (5932) москва (1210)
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Топ коментарі
+8
Нууууу...
Раз на місяць, це НЕ "потужний, незламний, 40-денний примус до миру".

Але, "я міг би частіше примушувати Рашку до миру, але тоді я би не зміг будувати будиночки в "династії".
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20.09.2026 17:54 Відповісти
+4
Цє - пырымога невідомого вовы - уряяяя
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20.09.2026 17:54 Відповісти
+2
Юра Касьянов пише, що він пропонував такий план, паралізувати Москву фанерними дрончіками безперервно, но приїхало рило від Зелі та запропонувало заткнуть хлебало. Реально так і написав у фейсбуці, прям на фронт рило приїхало. Натомість цей план приняли в Кремлі.
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20.09.2026 18:15 Відповісти

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