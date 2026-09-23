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Новини Удари по РФ
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Сибіга – Лаврову на Радбезі ООН: "Росія хотіла взяти Київ за три дні. Чому через чотири роки горить Москва?"

сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час своєї промови на Раді Безпеки ООН звернувся до російського міністра Сергія Лаврова, який звинуватив Київ у початку війни з РФ.

Про це повідомляє МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція на промову Лаврова

За словами Сибіги, йому довелося докласти зусиль, аби вислухати "нудні казки та маніпуляції" Лаврова, щоб переконатися, що вони не змінилися.

"Одна фраза сказала все. Я цитую його: "Ми не збираємося припиняти нашу "спеціальну воєнну операцію". Він навів багато причин, чому Росія продовжує цю війну. Він звинувачував Україну, Сполучені Штати, Захід, НАТО. Кого завгодно, тільки не Путіна. І навіть спробує представити Росію жертвою. Але натомість уважно послухайте те, чого він не скаже", — сказав Сибіга.

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Три запитання до Лаврова

Український міністр наголосив, що знає щонайменше три запитання, на які Лавров не відповість.

"Перше: чому ваш президент не сяде за стіл переговорів із нашим президентом, щоб завершити цю війну зараз? Друге: у серпні ви втратили десятки тисяч солдатів, щоб захопити кілька квадратних кілометрів. За що вони загинули? Третє: ви хотіли взяти Київ за три дні… Як так сталося, що через чотири роки горить Москва? Мовчання буде його єдиною чесною відповіддю", — резюмував Сибіга.

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  • Нагадаємо, 23 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров відразу після зустрічі з американським колегою Марко Рубіо заявив, що Росія не буде зупиняти військові дії на період можливих переговорів з Україною для досягнення "справедливого миру".
  • Марко Рубіо після зустрічі із Сергієм Лавровим заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість у припиненні взаємних ударів по енергетичних об'єктах.

Автор: 

Лавров Сергій (1479) росія (47938) Радбез ООН (979) Сибіга Андрій (1167) Удари по РФ (1333)
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Топ коментарі
+26
Раз в квартал провели успішну атаку і тепер будуть вихвалятись... Київ і вся Україна горять кожен день! Кого там "примушували до миру"?
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23.09.2026 23:20 Відповісти
+13
Дякуємо Захисникам Украни та їх Родинам!!
А по території рашистів, все шириться та крокує, як КОВІД-19 з Китаю, національне свято - ******* день та могилізація , то 9 днів, то 40 днів, то роковини по здохлих в Мирній Україні, уже майже 2.000.000 орків☠️, з 2014 року!! Їм ******, ще поганяло смішне присвоїв, - Іхтамнєти😂🤣😂🤣‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚒✊🤝👌👍👏🤣💪🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️
Слава Україні! Смерть московітам та кабміндічам з помічниками зрадників України!!
Смерть оркам в Україні!
Слава Україні!!
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23.09.2026 23:17 Відповісти
+8
Цей Сибіга - якийсь аматор-початківець на роботі в МЗС.
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23.09.2026 23:40 Відповісти

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