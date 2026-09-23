Сибіга – Лаврову на Радбезі ООН: "Росія хотіла взяти Київ за три дні. Чому через чотири роки горить Москва?"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час своєї промови на Раді Безпеки ООН звернувся до російського міністра Сергія Лаврова, який звинуватив Київ у початку війни з РФ.

Про це повідомляє МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція на промову Лаврова

За словами Сибіги, йому довелося докласти зусиль, аби вислухати "нудні казки та маніпуляції" Лаврова, щоб переконатися, що вони не змінилися.

"Одна фраза сказала все. Я цитую його: "Ми не збираємося припиняти нашу "спеціальну воєнну операцію". Він навів багато причин, чому Росія продовжує цю війну. Він звинувачував Україну, Сполучені Штати, Захід, НАТО. Кого завгодно, тільки не Путіна. І навіть спробує представити Росію жертвою. Але натомість уважно послухайте те, чого він не скаже", — сказав Сибіга.

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Три запитання до Лаврова

Український міністр наголосив, що знає щонайменше три запитання, на які Лавров не відповість.

"Перше: чому ваш президент не сяде за стіл переговорів із нашим президентом, щоб завершити цю війну зараз? Друге: у серпні ви втратили десятки тисяч солдатів, щоб захопити кілька квадратних кілометрів. За що вони загинули? Третє: ви хотіли взяти Київ за три дні… Як так сталося, що через чотири роки горить Москва? Мовчання буде його єдиною чесною відповіддю", — резюмував Сибіга.

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