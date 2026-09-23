ГБР сообщило о подозрении трем военнослужащим по делам, связанным с оружием и боеприпасами

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о предъявлении подозрения трем военнослужащим в Ровенской и Житомирской областях по делам, связанным с оружием и боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 23 сентября сообщило Государственное бюро расследований в рамках спецоперации "Стоп трафик".

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В Ривеенской области у военных обнаружили патроны и утерянный пистолет

В Ривненской области должностное лицо Национальной гвардии подозревают в незаконном хранении около 200 боевых патронов. Боеприпасы обнаружили во время проверки его автомобиля пограничники и полицейские.

Еще один военнослужащий, по данным следствия, потерял вверенный ему пистолет с патронами. В ГБР отметили, что это могло произойти во время празднования в компании малознакомых людей.

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В Житомирской области сержанта подозревают в продаже оружия

В Житомирской области сержанта воинской части подозревают в организации продажи оружия и боеприпасов.

По версии следствия, он продавал трофейное оружие, а также вооружение, находившееся на балансе воинской части. Чтобы скрыть недостачу оружия, военный, по данным ГБР, оформлял его как использованное или уничтоженное при выполнении боевых задач.

За автоматы, как отмечает следствие, он просил около 2 тысяч долларов, а комплекты боеприпасов продавал по 500 долларов.

В ГБР отметили, что сержант мог начать такую деятельность весной 2026 года после возвращения с передовой.

Ранее сообщалось, что на Буковине будут судить 34-летнего адвоката и двух его сообщников, которых обвиняют в создании схемы беспошлинного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи.

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