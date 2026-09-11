Пытался нелегально продать почти 500 кг тротила: задержан командир ВСУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией и при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины сорвала попытку подпольной реализации одной из крупнейших партий взрывчатки с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По результатам упреждающих мер в Харьковской области задержан командир одного из подразделений механизированной бригады ВСУ, который пытался нелегально продать почти 500 кг тротила.
Установлено, что он подбирал потенциальных покупателей через тематические Telegram-каналы и обещал клиентам лично доставить "товар" на служебном автомобиле.
Поймали "на горячем"
Сотрудники СБУ поймали фигуранта "на горячем" вблизи воинской части в Чугуевском районе во время продажи взрывчатки.
Установлено, что злоумышленник хранил тротил в заранее оборудованных тайниках на прифронтовой территории региона, где временно дислоцировалось его подразделение.
На месте задержания у злоумышленника изъята вся подготовленная к продаже партия взрывчатки, а также смартфон с доказательствами его контактов с клиентами.
Что грозит
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Он находится под стражей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Отмечается, что продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и всех причастных к нему лиц.
Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
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