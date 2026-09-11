Пытался нелегально продать почти 500 кг тротила: задержан командир ВСУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией и при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины сорвала попытку подпольной реализации одной из крупнейших партий взрывчатки с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По результатам упреждающих мер в Харьковской области задержан командир одного из подразделений механизированной бригады ВСУ, который пытался нелегально продать почти 500 кг тротила.

Установлено, что он подбирал потенциальных покупателей через тематические Telegram-каналы и обещал клиентам лично доставить "товар" на служебном автомобиле.

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Поймали "на горячем"

Сотрудники СБУ поймали фигуранта "на горячем" вблизи воинской части в Чугуевском районе во время продажи взрывчатки.

Установлено, что злоумышленник хранил тротил в заранее оборудованных тайниках на прифронтовой территории региона, где временно дислоцировалось его подразделение.

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На месте задержания у злоумышленника изъята вся подготовленная к продаже партия взрывчатки, а также смартфон с доказательствами его контактов с клиентами.

Что грозит

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Он находится под стражей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Отмечается, что продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и всех причастных к нему лиц.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.