Задержан командир роты, продавший военные дроны и пулеметы на 1,1 млн грн, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили и задержали в Донецкой области военнослужащего, который незаконно продал два беспилотника, находившихся на вооружении его подразделения, а также два пулемета. Общая сумма сделки составила 1,1 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Что установило следствие?

Как отмечается, командир роты одного из батальонов воинской части решил незаконно обогатиться за счет военного имущества, кроме того, наладил сбыт незаконно приобретенного вооружения, взрывчатых веществ и боеприпасов.

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В июне текущего года подозреваемый нашел покупателя через мессенджер, которому во время личной встречи в Краматорске продал два беспилотника "Вампир", похищенные из своего подразделения, и два незаконно приобретенных пулемета.

"Правоохранители задержали злоумышленника сразу после "сделки". По результатам обысков, проведенных по месту его проживания и в гараже, изъято более 1,6 тыс. патронов различного калибра, два автомата, 102 бруска пластикового взрывчатого вещества, 80 кг пластикового взрывчатого вещества в мешке, ящик с веществом, похожим на взрывчатое, а также прочее военное снаряжение", — говорится в сообщении.

Размер ущерба, нанесенного государству, будет установлен после проведения необходимых экспертиз.

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