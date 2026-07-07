Задержан командир роты, продавший военные дроны и пулеметы на 1,1 млн грн, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили и задержали в Донецкой области военнослужащего, который незаконно продал два беспилотника, находившихся на вооружении его подразделения, а также два пулемета. Общая сумма сделки составила 1,1 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что установило следствие?
Как отмечается, командир роты одного из батальонов воинской части решил незаконно обогатиться за счет военного имущества, кроме того, наладил сбыт незаконно приобретенного вооружения, взрывчатых веществ и боеприпасов.
В июне текущего года подозреваемый нашел покупателя через мессенджер, которому во время личной встречи в Краматорске продал два беспилотника "Вампир", похищенные из своего подразделения, и два незаконно приобретенных пулемета.
"Правоохранители задержали злоумышленника сразу после "сделки". По результатам обысков, проведенных по месту его проживания и в гараже, изъято более 1,6 тыс. патронов различного калибра, два автомата, 102 бруска пластикового взрывчатого вещества, 80 кг пластикового взрывчатого вещества в мешке, ящик с веществом, похожим на взрывчатое, а также прочее военное снаряжение", — говорится в сообщении.
Размер ущерба, нанесенного государству, будет установлен после проведения необходимых экспертиз.
Подозрение
- Военнослужащему сообщено о подозрении в хищении военного имущества, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины), а также в приобретении, ношении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
- Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
- Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
- Сотрудники ГБР устанавливают принадлежность к воинской части имущества, изъятого у подозреваемого.
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