Затримано командира роти, який продав військові дрони та кулемети на 1,1 млн грн, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та СБУ викрили й затримали на Донеччині військовослужбовця, який незаконно продав два безпілотники, що перебували на озброєнні його підрозділу, а також два кулемети. Загальна сума оборудки становила 1,1 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Що встановило слідство?

Як зазначається, командир роти одного з батальйонів військової частини вирішив незаконно збагатитися коштом військового майна, крім того, налагодив збут незаконно придбаного озброєння, вибухових речовин і боєприпасів.

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Учервні поточного року підозрюваний знайшов покупця через месенджер, якому під час особистої зустрічі у Краматорську продав два безпілотники "Вампір", викрадені зі свого підрозділу, та два незаконно придбані кулемети.

"Правоохоронці затримали зловмисника одразу після "оборудки". За результатами обшуків, проведених за місцем його проживання та в гаражі, вилучено понад 1,6 тис. набоїв різного калібру, два автомати, 102 бруски пластичної вибухової речовини, 80 кг пластичної вибухової речовини в мішку, ящик із речовиною, схожою на вибухову, а також інше військове приладдя", - йдеться у повідомленні.

Розмір збитків, завданих державі, буде встановлено після проведення необхідних експертиз.

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