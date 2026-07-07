Затримано командира роти, який продав військові дрони та кулемети на 1,1 млн грн, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та СБУ викрили й затримали на Донеччині військовослужбовця, який незаконно продав два безпілотники, що перебували на озброєнні його підрозділу, а також два кулемети. Загальна сума оборудки становила 1,1 млн гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Що встановило слідство?
Як зазначається, командир роти одного з батальйонів військової частини вирішив незаконно збагатитися коштом військового майна, крім того, налагодив збут незаконно придбаного озброєння, вибухових речовин і боєприпасів.
Учервні поточного року підозрюваний знайшов покупця через месенджер, якому під час особистої зустрічі у Краматорську продав два безпілотники "Вампір", викрадені зі свого підрозділу, та два незаконно придбані кулемети.
"Правоохоронці затримали зловмисника одразу після "оборудки". За результатами обшуків, проведених за місцем його проживання та в гаражі, вилучено понад 1,6 тис. набоїв різного калібру, два автомати, 102 бруски пластичної вибухової речовини, 80 кг пластичної вибухової речовини в мішку, ящик із речовиною, схожою на вибухову, а також інше військове приладдя", - йдеться у повідомленні.
Розмір збитків, завданих державі, буде встановлено після проведення необхідних експертиз.
Підозра
- Військовослужбовцю повідомлено про підозру у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України), а також у придбанні, носінні та збуті вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
- Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
- Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
- Працівники ДБР встановлюють належність до військової частини майна, вилученого у підозрюваного.
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