Намагався нелегально продати майже 500 кг тротилу: затримано командира ЗСУ на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією та за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України зірвала спробу підпільного збуту однієї з найбільших партій вибухівки від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

За результатами дій на випередження у Харківській області затримано командира одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ, який намагався нелегально продати майже 500 кг тротилу.

Встановлено, що він підшукував потенційних покупців через тематичні телеграм-канали та обіцяв клієнтам особисто доставити "товар" на службовому авто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сержанта судитимуть за викрадення 16 FPV-дронів: продав їх за 105 тис. грн, - ОГП. ФОТО

Викрили "на гарячому"

Співробітники СБУ викрили фігуранта "на гарячому" поблизу військової частини в Чугуївському районі під час продажу вибухівки.

Встановлено, що зловмисник зберігав тротил у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території регіону, де тимчасово дислокувався його підрозділ.

Також дивіться: Затримано командира роти, який продав військові дрони та кулемети на 1,1 млн грн, - ДБР. ФОТО

На місці затримання у зловмисника вилучено всю підготовлену до продажу партію вибухівки, а також смартфон із доказами його контактів з клієнтами.

Що загрожує

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Також дивіться: Гранатомети за $11 тис.: у Харкові затримало військового, який торгував зброєю, - ДБР. ФОТОрепортаж

Зазначається, що тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та всіх причетних до нього осіб.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.