Намагався нелегально продати майже 500 кг тротилу: затримано командира ЗСУ на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією та за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України зірвала спробу підпільного збуту однієї з найбільших партій вибухівки від початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За результатами дій на випередження у Харківській області затримано командира одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ, який намагався нелегально продати майже 500 кг тротилу.
Встановлено, що він підшукував потенційних покупців через тематичні телеграм-канали та обіцяв клієнтам особисто доставити "товар" на службовому авто.
Викрили "на гарячому"
Співробітники СБУ викрили фігуранта "на гарячому" поблизу військової частини в Чугуївському районі під час продажу вибухівки.
Встановлено, що зловмисник зберігав тротил у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території регіону, де тимчасово дислокувався його підрозділ.
На місці затримання у зловмисника вилучено всю підготовлену до продажу партію вибухівки, а також смартфон із доказами його контактів з клієнтами.
Що загрожує
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Зазначається, що тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та всіх причетних до нього осіб.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль