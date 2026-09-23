ДБР повідомило про підозру трьом військовим через справи зі зброєю та боєприпасами

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом військовослужбовцям на Рівненщині та Житомирщині у справах, пов’язаних зі зброєю та боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 23 вересня інформує Державне бюро розслідувань у межах спецоперації "Стоп трафік".

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На Рівненщині у військових виявили патрони та втрачений пістолет

На Рівненщині посадовця Національної гвардії підозрюють у незаконному зберіганні близько 200 бойових патронів. Боєприпаси виявили під час перевірки його автомобіля прикордонники та поліцейські.

Ще один військовослужбовець, за даними слідства, втратив ввірений йому пістолет із набоями. У ДБР зазначили, що це могло статися під час святкування у компанії малознайомих людей.

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На Житомирщині сержанта підозрюють у продажу зброї

На Житомирщині сержанта військової частини підозрюють у налагодженні продажу зброї та боєприпасів.

За версією слідства, він продавав трофейну зброю, а також озброєння, яке перебувало на балансі військової частини. Щоб приховати нестачу зброї, військовий, за даними ДБР, оформлював її як використану або знищену під час виконання бойових завдань.

За автомати, як зазначає слідство, він просив близько 2 тисяч доларів, а комплекти боєприпасів продавав по 500 доларів.

У ДБР зазначили, що сержант міг розпочати таку діяльність навесні 2026 року після повернення з передової.

Раніше повідомлялося, що на Буковині судитимуть 34-річного адвоката та двох його спільників, яких обвинувачують у створенні схеми безмитного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

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