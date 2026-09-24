Си Цзиньпин прибыл в Вашингтон - его лично встретил Трамп
Президент Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом в Вашингтон. Самолет китайского лидера приземлился на объединенной базе Эндрюс 23 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Трампы лично встретили Си Цзиньпина
Самолет президента Китая встретили длинной красной дорожкой, салютом из батарейных орудий и почетным кордоном из 21 человека. Также над базой пролетели два бомбардировщика B-1.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп лично приветствовали Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань.
Во время церемонии прозвучали государственные гимны Китая и США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке предложил ему привлечь Китай к мирному процессу по прекращению войны РФ против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке во вторник после встречи с американским лидером.
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Саме трагічне, що ніфіга Захід не зрозумів. Зараз намагаються таким же чином Індію використати. А там взагалі буде повний швах, зважаючи на народжуваність та невибагливість населення