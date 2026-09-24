Си Цзиньпин прибыл в Вашингтон - его лично встретил Трамп

Президент Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом в Вашингтон. Самолет китайского лидера приземлился на объединенной базе Эндрюс 23 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

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Трампы лично встретили Си Цзиньпина

Самолет президента Китая встретили длинной красной дорожкой, салютом из батарейных орудий и почетным кордоном из 21 человека. Также над базой пролетели два бомбардировщика B-1.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп лично приветствовали Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань.

Во время церемонии прозвучали государственные гимны Китая и США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке предложил ему привлечь Китай к мирному процессу по прекращению войны РФ против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке во вторник после встречи с американским лидером.

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