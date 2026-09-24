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Новости Трамп встретится с Синь Цзиньпином в Китае
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Си Цзиньпин прибыл в Вашингтон - его лично встретил Трамп

Трамп, Си Цзиньпин

Президент Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом в Вашингтон. Самолет китайского лидера приземлился на объединенной базе Эндрюс 23 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

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Трампы лично встретили Си Цзиньпина

Самолет президента Китая встретили длинной красной дорожкой, салютом из батарейных орудий и почетным кордоном из 21 человека. Также над базой пролетели два бомбардировщика B-1.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп лично приветствовали Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань.

Во время церемонии прозвучали государственные гимны Китая и США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке предложил ему привлечь Китай к мирному процессу по прекращению войны РФ против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке во вторник после встречи с американским лидером.

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Автор: 

визит (3310) Китай (3442) США (30556) Си Цзиньпин (424) Трамп Дональд (8276) Трамп Мелания (27)
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Топ комментарии
+9
Та ще на початку 90-х японці китайцями дупу витирали, а для китайців було за щастя хоча б нелегально потрапити у Японію.

Саме трагічне, що ніфіга Захід не зрозумів. Зараз намагаються таким же чином Індію використати. А там взагалі буде повний швах, зважаючи на народжуваність та невибагливість населення
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24.09.2026 03:00 Ответить
+9
А що заважало Україні 40 років працювати і розвиватися як Китай. Інфантильне суспільство яке вічно чекало хорошого царя, халяву, диво, поки китайці наполегливо працювали створюючи зі сміття товари, під знущання і глузування всього світу. Вони працювали, вчилися, набивали шишки, але продовжували свою справу, а не шукали винних, не чекали на диванах коли з'явиться чарівник і начаклує чудову Нарнію. Ви навіть шукаєте винних у розвитку Китаю.
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24.09.2026 05:48 Ответить
+7
Обісрався з Іраном та Україною, у військових питаннях - тепер обсереться і з китайцями - у сфері економічно-дипломатичній...
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24.09.2026 03:58 Ответить

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