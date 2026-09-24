Третий армейский корпус первым в мире применил НРК-разминирователи в наступлении

В рамках наступательной операции "Вивальди" Третий армейский корпус первым среди воинских подразделений применил наземные роботизированные комплексы (НРК) для разминирования и поддержки штурмовых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Главная цель внедрения этих технологий — замена пехоты роботами на наиболее опасных участках для максимального сохранения жизней украинских военных.

На направлении Шандриголового НРК расчистили 30 километров маршрутов. Роботы справились со сверхсложным участком всего за две ночи, тогда как двум ротам саперов на это понадобилась бы неделя. Главный результат применения технологии – абсолютное отсутствие потерь среди саперов.

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В своём обращении по поводу начала второго этапа операции "Вивальди" бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий подчеркнул, что сохранение личного состава с помощью дронов остаётся ключевым приоритетом при планировании и ведении боевых действий:

Часто спрашивают: а как насчёт наших потерь? Отвечаю: мы минимизируем их всеми возможными способами. Во время штурмовых действий впереди пехоты всегда идут БПЛА и НРК

Третий армейский корпус с нуля создал и масштабировал систему применения НРК — от уровня отделения до корпуса. В условиях открытой местности и сплошных зон поражения разминировать территории исключительно человеческими ресурсами было бы невозможно. Зато роботизированные комплексы уже обезвреживают около 60% противопехотных мин в зоне ответственности корпуса.

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Помимо разминирования, наземные дроны успешно работают на опережение, дистанционно минируя пути продвижения противника. Один экипаж за сутки способен заминировать до 200 метров местности, изолируя район боевых действий и срывая подход вражеских резервов. Также НРК обеспечивают бесперебойную логистику на передовой: эвакуируют раненых, доставляют провиант, строительные материалы и оборудование, минимизируя риски для пехоты.

Напомним, что операция "Вивальди" в Донецкой области продолжается и набирает обороты. Во время второго "сезона" наступления бойцы Третьего армейского корпуса освободили населенные пункты Шандриголово и Дерилово, а также установили полный контроль над Дробышево. Всего на этом этапе под украинский контроль возвращено уже 125 квадратных километров украинской территории.

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