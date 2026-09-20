Операция "Вівальді": Билецкий сообщил об освобождении новых сел на Донетчине. ВИДЕО

Наступательные действия Третьего армейского корпуса продолжаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командир 3-го АК, бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил о деоккупации сел Шандриголово и Дерилово, а также об установлении полного контроля над Дробишево в рамках операции "Вівальді".

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Третий корпус освободил Шандриголово и Дерилово

Таким образом, отбито еще 40 км² украинской территории. В ходе 1-го и 2-го сезонов наступательной операции Третий армейский корпус вернул под контроль 125 км², из которых 50 км² освобождены.

"Как и обещал, сообщаю хорошие новости. В ходе второго этапа операции "Вівальді" Третий армейский корпус вернул под контроль еще 40 км² украинской территории. Шандриголово и Дерилово - освобождены. Дробишево находится под полным украинским контролем. Стоит отметить, что Шандриголово - критическая точка как для наших войск, так и для противника", - заявил бригадный генерал Билецкий.

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В соответствии с планом командования корпуса, села Шандриголово и Дерилово были охвачены с севера на юг: штурмовые группы незаметно и быстро прошли по оврагам и балкам, что обеспечило эффект внезапности.

Подразделения действовали в тесном взаимодействии - пока одни пробивали оборону, другие удерживали фланги вдоль разграничительных линий, не давая врагу возможности контратаковать.

Штурмовые группы делились на мобильные тактические элементы, которые вгрызались в каждую лесополосу и опорный пункт и уничтожали узлы сопротивления противника.

Замысел командира 3 АК заключался в последовательном уничтожении оборонительных линий оккупантов и в глубоком охвате важного для них оборонительного узла - Шандриголово, который в результате таких действий был освобожден.

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Штурмовые группы разгромили передовые силы противника, прорвали первую линию его обороны и закрепились на обозначенном рубеже. Благодаря этому был создан плацдарм для развития дальнейшего успеха.

Билецкий заявил о более чем 3000 потерях РФ

За два этапа операции "Вівальді" противник потерял около 3 тысяч военнослужащих.

Напомним, Третий армейский корпус проводит операцию по освобождению украинских территорий на востоке - "Вівальді".

На данный момент известно об установлении полного контроля над Новоселовкой, Александровкой, Яровой, окрестностями Коровьего Яра, Дробишево, а также о деоккупации Среднего, Шандриголово, Дерилово.

Операция продолжается.