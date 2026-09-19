Ликвидация российского плацдарма на севере Донецкой области перечеркнула наступательные планы РФ не только на 2026 год, но и на начало 2027 года, — начальник штаба 3-го АК Горбатенко

Ликвидация плацдарма российских оккупантов на западном берегу реки Черный Жеребец в рамках операции "Вивальди" сорвала стратегический замысел врага по окружению украинских сил на востоке.

Об этом рассказал начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко в эфире журналистки Ирины Ромалийской на YouTube-канале "Бутусов.Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

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Срыв окружения и наступления на другие области

"Это был один из флангов противника, группировок противника, которые должны были окружить всю агломерацию, сойтись к югу от Изюма и таким образом выиграть битву за Донбасс, что дало бы им стратегическое преимущество в дальнейших действиях на территории Харьковской, Днепропетровской, а также Полтавской областей - возможно, в сочетании с ударами с севера. Соответственно, это переламывает замысел противника относительно действий не только на 2026 год, но, возможно, и на начало 2027-го, потому что противнику теперь придется искать другие выходы для реализации своего замысла", - сказал военный.

Разрушение мифа о "могуществе" РФ

Кроме того, успешное освобождение территорий украинскими защитниками продемонстрировало, что позиции российской армии не так сильны, как они заявляют.

"И, соответственно, они (россияне, - ред.) не могут проводить те активно-наступательные действия, которыми они пугают весь мир и, возможно, даже кого-то завораживают своей мнимой мощью. Но, как мы видим, даже без привлечения особых ресурсов для проведения операций победить противника можно - не то что остановить, а, соответственно, разгромить и деоккупировать территорию", - добавил Горбатенко.

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Что известно об операции "Вівальді" и наступлении ВСУ на севере Донецкой области

Украинские военные провели наступательную операцию на севере Донецкой области в районе Лимана. Силам обороны удалось освободить село Среднее и зачистить от российской пехоты Новоселовку, Александровку, Яровую, Коровий Яр.

В наступательной операции "Вівальді" были задействованы подразделения 60-й отдельной механизированной бригады, 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, батальонная тактическая группа 3-й штурмовой бригады, 3-й отдельный разведывательный и 25-й отдельный противотанковый батальоны корпуса, 66-я отдельная механизированная бригада, 85-я тактическая группа 8-го полка ССО, спецподразделение ГУР "Артан" и 10-й пограничный отряд "Дозор".

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