Ліквідація російського плацдарму на півночі Донеччини перекреслила наступальні плани РФ не лише на 2026 рік, а й на початок 2027 року, - начальник штабу 3-го АК Горбатенко
Ліквідація плацдарму російських окупантів на західному березі річки Чорний Жеребець у межах операції "Вівальді" зруйнувала стратегічний задум ворога щодо оточення українських сил на сході.
Про це розповів начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко в ефірі журналістки Ірини Ромалійської на ютуб-каналі "Бутусов.Плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зрив оточення та наступу на інші області
"Це був один із флангів противника, угруповань противника, які мали оточити всю агломерацію, зійтися на півдні від Ізюма і таким чином виграти битву за Донбас, що дало б їм стратегічну перевагу в діях у подальшому на території Харківської, Дніпропетровської, а також Полтавської областей — можливо, у поєднанні з ударами з півночі. Відповідно, це переламує задум противника щодо дій не тільки на 2026 рік, а, можливо, і на початок 2027-го, тому що противнику тепер доведеться шукати інші виходи щодо здійснення свого задуму", - сказав військовий.
Руйнування міфу про "могутність" РФ
Крім того, успішне звільнення територій українськими захисниками продемонструвало, що позиції російської армії не є такими сильними, як вони заявляють.
"І також вони (росіяни, - ред.) не можуть, відповідно, проводити ті активно-наступальні дії, якими вони лякають весь світ і, можливо, навіть когось заворожують своєю удаваною могутністю. Але, як ми бачимо, навіть без залучення особливих ресурсів для здійснення дій, перемогти противника можна — не те що зупинити, а, відповідно, розбити і деокупувати територію", - додав Горбатенко.
Що відомо про операцію "Вівальді" та наступ ЗСУ на півночі Донеччини
- Українські військові здійснили наступальну операцію на півночі Донецької області в районі Лиману. Силам оборони вдалося звільнити село Середнє та зачистити від російської піхоти Новоселівку, Олександрівку, Ярову, Коровій Яр.
- В наступальній операції "Вівальді" були залучені підрозділи 60 окремої механізованої бригади, 125 окремої важкої механізованої бригади, батальйонна тактична група 3 штурмової бригади, 3 окремий розвідувальний та 25 окремий протитанковий батальйони корпусу, 66 окрема механізована бригада, 85 тактична група 8 полку ССО, спецпідрозділ ГУР "Артан" та 10 прикордонний загін "Дозор".
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