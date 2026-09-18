Бутусов: Ретельне планування та зразкова взаємодія підрозділів стали ключовими чинниками успіху операції "Вівальді"

Командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов вважає, що ключовим чинником успіху операції Сил оборони України під назвою "Вівальді" передусім стало ретельне планування.

Про це він сказав в ефірі журналістки Ірини Ромалійської на ютуб-каналі "Бутусов.Плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Операція триває майже рік

Командир зазначив, що операція з ліквідації ворожого плацдарму на півночі Донецької області тривала майже рік в режимі інформаційної тиші.

При цьому ворог до останнього не усвідомлював, що його угруповання опинилося в блокаді.

"Операція велася протягом усього цього року, проте інформація про неї з’явилася лише зараз. Весь цей час ворог на оперативному та стратегічному рівнях не мав жодного уявлення про те, що відбувається... Про це просто не повідомляли, не було жодних змін на карті DeepState. Ворог у своїх каналах сам себе дезінформував: росіяни розповідали, ніби ось-ось захоплять Лиман, що там нібито вже тривають вуличні бої, місто в напівоточенні, що наступ на Ізюм у них успішно продовжується. Наше ж командування — Третій армійський корпус — це ніяким чином не спростовувало, не було ніяких спростувань російських заяв... Лише останнім часом росіяни нарешті усвідомили, що великий плацдарм, який їм вдалося створити на західному березі річки Чорний Жеребець, насправді вже повністю блокований", - сказав Бутусов.

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Чинники успіху

За словами військового, успіх операції передусім пов'язаний із ретельним плануванням.

"В основі цього успіху — саме ретельне планування. Тобто вперше в такому масштабі зрізаний, вибитий ворог на площі майже 80 км². Тобто це достатньо велика площа, яку відбили у ворога, яку він дійсно до того захопив. 80 км² зрізано. І все це було поступово, крок за кроком, без якихось великих, масованих великими силами штурмів. Тобто не застосовувалися ні великі колони... Кілька разів точково були невеликі бронегрупи, висаджували десант, але в основному проти інфільтрації ворога була протиставлена наша тактика дій піхоти", - розповів командир.

Також Бутусов зауважив, що на оперативному рівні була зразково організована взаємодія підрозділів БПЛА, піхоти, підрозділів РЕБ, РЕР і артилерії.

"Була приділена велика увага в першу чергу боротьбі з позиціями безпілотних систем противника, подавленню позицій російських операторів дронів і подавленню та знищенню російської артилерії. А також особлива увага приділялася повній ізоляції району бойових дій, глибинному ураженню логістичних маршрутів противника. І ось ці комплексні зусилля, які були сплановані, організовані корпусом і впроваджені багатьма бригадами й приданими підрозділами, призвели впродовж кількох місяців до реального не просто перелому в боях, а до повного розгрому противника і повної зачистки плацдарму на західному березі Чорного Жеребця", - сказав військовий.

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Що відомо про операцію "Вівальді" та наступ ЗСУ на півночі Донеччини

Українські військові здійснили наступальну операцію на півночі Донецької області в районі Лиману. Силам оборони вдалося звільнити село Середнє та зачистити від російської піхоти Новоселівку, Олександрівку, Ярову, Коровій Яр.

В наступальній операції "Вівальді" були залучені підрозділи 60 окремої механізованої бригади, 125 окремої важкої механізованої бригади, батальйонна тактична група 3 штурмової бригади, 3 окремий розвідувальний та 25 окремий протитанковий батальйони корпусу, 66 окрема механізована бригада, 85 тактична група 8 полку ССО, спецпідрозділ ГУР "Артан" та 10 прикордонний загін "Дозор".

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