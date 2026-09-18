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Новини Відставка Руслана Кравченка Операція Вівальді
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Операція "Вівальді". Кравченко у Відні. | Ромалійська. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Журналістка Ірина Ромалійська у випуску за 18 вересня підбиває підсумки головних подій останніх днів. 

У центрі уваги — успішна наступальна операція "Вівальді" 3-го армійського корпусу ЗСУ на півночі Донеччини, внаслідок якої звільнено понад 85 кв. км території та суттєво поповнено обмінний фонд.

Також у випуску — деталі виїзду до Відня звільненого з посади Генерального прокурора Руслана Кравченка та суспільна реакція на перетин кордону колишнім посадовцем.

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Ромалійська Ірина (405) Кравченко Руслан (312) Третій армійський корпус (173)
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