Операция "Вивальди". Кравченко в Вене. | Ромалийская. ВИДЕО

Журналистка Ирина Ромалийская в выпуске от 18 сентября подводит итоги главных событий последних дней.

В центре внимания - успешная наступательная операция "Вивальди" 3-го армейского корпуса ВСУ на севере Донецкой области, в результате которой освобождено более 85 кв. км территории и существенно пополнен обменный фонд.

Также в выпуске - подробности поездки в Вену уволенного с должности генерального прокурора Руслана Кравченко и реакция общества на пересечение границы бывшим чиновником.

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