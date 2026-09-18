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Новости Отставка Руслана Кравченко Операция Вивальди
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Операция "Вивальди". Кравченко в Вене. | Ромалийская. ВИДЕО

Журналистка Ирина Ромалийская в выпуске от 18 сентября подводит итоги главных событий последних дней. 

В центре внимания - успешная наступательная операция "Вивальди" 3-го армейского корпуса ВСУ на севере Донецкой области, в результате которой освобождено более 85 кв. км территории и существенно пополнен обменный фонд.

Также в выпуске - подробности поездки в Вену уволенного с должности генерального прокурора Руслана Кравченко и реакция общества на пересечение границы бывшим чиновником.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Ромалийская Ирина (462) Кравченко Руслан (291) Третий армейский корпус (169)
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