Бійці 3-го армійського корпусу завдали втрат російському підрозділу "Рубікон" під час операції "Вівальді", - командир полку ППО "Аквіла" Зайченко

Під час наступальної операції "Вівальді" бійці Третього армійського корпусу завдали втрат російському підрозділу "Рубікон".

Про це Цензор.НЕТ розказав командир полку ППО "Аквіла" 3-го армійського корпусу Максим Зайченко.

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Подробиці

"Моя задача, як командира підрозділу протиповітряної оборони, полягала в тому, щоб реагувати на зміну обстановки в повітрі. Перед початком та під час проведення операції ми фіксували збільшення засобів повітряного нападу - як ударних безпілотників, так і БпЛА розвідувального типу. За отриманою інформацією ми розуміли, які сили підтягуються для протидії нашим наступальним діям. Це якраз були представники центру "Рубікон". Нами було здійснено комплекс дій із знищення засобів повітряного нападу, відповідно, й прикриття наших піхотних груп, артилерії, бронегруп і логістики. Відбувалася взаємодія. Третім армійським корпусом проводився вогневий вплив на "Рубікон" - це розвідка, виявлення, знищення й подавлення. Завдяки системності цих заходів той підрозділ, зрештою, не виконав своє завдання - не зміг наростити свої спроможності в повітрі", - зауважив він.

За словами Зайченка, противник був змушений перевести бойові розрахунки "Рубікону" на інший напрямок.

"Штатні підрозділи безпілотних систем підрозділів першого ешелону противника (полків, дивізій) також потрапили під роздачу й були змушені змістити свої сили назад в тили. Тож ми змогли виконати поставлене перед нами завдання - отримати домінування в повітряному просторі над нашими підрозділами. Це дозволило проводити наступальні дії та втримувати темп наступу, коли противник не розуміє, що відбувається, і де знаходиться лінія бойового зіткнення, а також які сили наступають, та в якій кількості", - наголосив командир полку ППО "Аквіла" 3-го АК.

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Що відомо про операцію "Вівальді" та наступ ЗСУ на півночі Донеччини

Українські військові здійснили наступальну операцію на півночі Донецької області в районі Лиману. Силам оборони вдалося звільнити село Середнє та зачистити від російської піхоти Новоселівку, Олександрівку, Ярову, Коровій Яр.

В наступальній операції "Вівальді" були залучені підрозділи 60 окремої механізованої бригади, 125 окремої важкої механізованої бригади, батальйонна тактична група 3 штурмової бригади, 3 окремий розвідувальний та 25 окремий протитанковий батальйони корпусу, 66 окрема механізована бригада, 85 тактична група 8 полку ССО, спецпідрозділ ГУР "Артан" та 10 прикордонний загін "Дозор".

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