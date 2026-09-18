Бойцы 3-го армейского корпуса нанесли потери российскому подразделению "Рубикон" в ходе операции "Вівальді", - командир полка ПВО "Аквіла" Зайченко

В ходе наступательной операции "Вівальді" бойцы Третьего армейского корпуса нанесли потери российскому подразделению "Рубикон".

Об этом Цензор.НЕТ рассказал командир полка ПВО "Аквіла" 3-го армейского корпуса Максим Зайченко.

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"Моя задача, как командира подразделения противовоздушной обороны, заключалась в том, чтобы реагировать на изменение обстановки в воздухе. Перед началом и во время проведения операции мы фиксировали увеличение количества средств воздушного нападения - как ударных беспилотников, так и БПЛА разведывательного типа. По полученной информации мы понимали, какие силы подтягиваются для противодействия нашим наступательным действиям. Это как раз были представители центра "Рубикон". Нами был осуществлен комплекс действий по уничтожению средств воздушного нападения, соответственно, и прикрытию наших пехотных групп, артиллерии, бронегрупп и логистики. Происходило взаимодействие. Третьим армейским корпусом проводилось огневое воздействие на "Рубикон" - это разведка, обнаружение, уничтожение и подавление. Благодаря системности этих мер то подразделение, в конечном итоге, не выполнило свою задачу — не смогло нарастить свои возможности в воздухе", - отметил он.

По словам Зайченко, противник был вынужден перевести боевые расчеты "Рубикона" на другое направление.

"Штатные подразделения беспилотных систем подразделений первого эшелона противника (полков, дивизий) также попали под огонь и были вынуждены отвести свои силы обратно в тыл. Поэтому мы смогли выполнить поставленную перед нами задачу - обеспечить доминирование в воздушном пространстве над нашими подразделениями. Это позволило проводить наступательные действия и удерживать темп наступления, когда противник не понимает, что происходит, где находится линия боевого столкновения, а также какие силы наступают и в каком количестве", - подчеркнул командир полка ПВО "Аквіла" 3-го АК.

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Что известно об операции "Вівальді" и наступлении ВСУ на севере Донетчины

Украинские военные провели наступательную операцию на севере Донецкой области в районе Лимана. Силам обороны удалось освободить село Среднее и зачистить от российской пехоты Новоселовку, Александровку, Яровую, Коровий Яр.

В наступательной операции "Вівальді" были задействованы подразделения 60-й отдельной механизированной бригады, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, батальонная тактическая группа 3-й штурмовой бригады, 3-й отдельный разведывательный и 25-й отдельный противотанковый батальоны корпуса, 66-я отдельная механизированная бригада, 85-я тактическая группа 8-го полка ССО, спецподразделение ГУР "Артан" и 10-й пограничный отряд "Дозор".

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