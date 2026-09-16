Первые кадры операции "Вивальди": Третий армейский корпус раскрыл детали применения миддл-страйков против логистики оккупантов. ВИДЕО

Третий армейский корпус обнародовал первые эксклюзивные кадры действий пехоты в ходе наступательной операции "Вивальди", снятые непосредственно бойцами Третьего армейского корпуса на камеры GoPro. На кадрах запечатлены населенные пункты Новоселовка, Александровка, Яровая, Коровий Яр, Среднее.

Видео с передовой демонстрирует ликвидацию проникших сил противника в рамках первого этапа операции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали хода операции

Военные отметили, что важным фактором успеха операции "Вивальди" стали системные удары по полевым складам горючего в Луганской области.

Как сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий, противник был вынужден перенести поставки горюче-смазочных материалов в Воронежскую область, за государственную границу Украины. Благодаря успешным действиям подразделений беспилотных систем и средним ударам противник был вынужден свернуть трубопровод, по которому он поставлял топливо из РФ в оккупированную Луганскую область, после чего без действующего трубопровода топливозаправщики были вынуждены ездить в Воронежскую область.

Расстояние эвакуации техники этой дивизии увеличилось примерно на 250 км. Такого результата корпус достиг благодаря регулярным ударам по полевым складам горючего и боеприпасов, узлам связи, командным пунктам, транспорту с топливом и провизией противника.

В ходе операции "Вивальди" "Тройка" уничтожала логистику противника в два этапа:

1-й этап: ударные дроны изолировали полосу шириной до 50 км от линии фронта.

ударные дроны изолировали полосу шириной до 50 км от линии фронта. 2-й этап: зону расширили до 120 км от линии фронта.

Параллельно БПЛА корпуса наносили удары по приоритетным целям в ключевых логистических населенных пунктах на оккупированных территориях.

В корпусе отмечают, что противник вынужден рассредоточивать склады боеприпасов и топлива в лесных массивах и на территории России, что замедляет снабжение передовых позиций и увеличивает расходы. Уменьшение количества топлива непосредственно в подразделениях на передовой ограничивает применение вражеских БПЛА и средств РЭБ, что, в свою очередь, повышает эффективность применения высокоточного вооружения и БПЛА в зоне ответственности корпуса.

В ходе первого этапа операции подразделения БС Третьего корпуса провели 36 тысяч ударных миссий.

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Что известно об операции "Вивальди" и наступлении ВСУ на севере Донецкой области

Украинские военные провели наступательную операцию на севере Донецкой области в районе Лимана. Силам обороны удалось освободить село Среднее и зачистить от российской пехоты Новоселовку, Александровку, Яровую, Коровий Яр.

В наступательной операции "Вивальди" были задействованы подразделения 60-й отдельной механизированной бригады, 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, батальонная тактическая группа 3-й штурмовой бригады, 3-й отдельный разведывательный и 25-й отдельный противотанковый батальоны корпуса, 66-я отдельная механизированная бригада, 85-я тактическая группа 8-го полка ССО, спецподразделение ГУР "Артан" и 10-й пограничный отряд "Дозор".

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