Перші кадри операції "Вівальді": Третій армійський корпус розкрив деталі застосування міддл-страйків проти логістики окупантів. ВIДЕО

Третій армійський корпус оприлюднив перші ексклюзивні кадри роботи піхоти під час наступальної операції "Вівальді", зняті безпосередньо бійцями Третього армійського корпусу на камери GoPro. На кадрах населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова, Коровий Яр, Середнє.

Відео з передової демонструє ліквідацію інфільтрованих сил противника в рамках першого сезону операції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі перебігу операції

Військові зазначили, що важливим фактором успіху операції "Вівальді" стали системні удари по польових складах пального на Луганщині.

Як повідомив бригадний генерал Андрій Білецький противник був змушений перенести постачання паливно-мастильних матеріалів — у Воронезьку область, за державний кордон України. Завдяки успішним діям підрозділів безпілотних систем та мідл страйкам противник змушений був згорнути трубопровід, яким той постачав паливо з рф на окуповану Луганщину, після чого без діючого трубопроводу паливозаправники змушені були їздити до Воронезької області.

Плече евакуації техніки цієї дивізії зросло приблизно на 250 км. Такого результату корпус досяг завдяки регулярним ударам по польових складах пального і боєприпасів, вузлах зв'язку, командних пунктах, транспорту з паливом та провізією противника.

Під час операції "Вівальді" Трійка знищувала логістику ворога у два етапи:

1 етап: ударні дрони ізолювали смугу до 50 км від лінії фронту.

ударні дрони ізолювали смугу до 50 км від лінії фронту. 2 етап: зону розширили до 120 км від ЛБЗ.

Паралельно БпЛА корпусу били по пріоритетних цілях у ключових логістичних населених пунктах на окупованих територіях.

У корпусі зазначають, що ворог змушений розосереджувати склади боєприпасів і пального в лісових масивах та на території Росії, що сповільнює постачання на передові позиції та збільшує витрати. Зменшення кількості пального безпосередньо в підрозділах на передовій обмежує застосування ворожих БпЛА та засобів РЕБ, що, своєю чергою, підвищує ефективність застосування високоточного озброєння та БпЛА в смузі відповідальності корпусу.

Під час першого етапу операції підрозділи БС Третього корпусу провели 36 тисяч ударних місій.

Дивіться також: Операція "Вівальді": Білецький розповів про наступ Третього корпусу та звільнення Середнього на Донеччині. ВIДЕО

Що відомо про операцію "Вівальді" та наступ ЗСУ на півночі Донеччини

Українські військові здійснили наступальну операцію на півночі Донецької області в районі Лиману. Силам оборони вдалося звільнити село Середнє та зачистити від російської піхоти Новоселівку, Олександрівку, Ярову, Коровій Яр.

В наступальній операції "Вівальді" були залучені підрозділи 60 окремої механізованої бригади, 125 окремої важкої механізованої бригади, батальйонна тактична група 3 штурмової бригади, 3 окремий розвідувальний та 25 окремий протитанковий батальйони корпусу, 66 окрема механізована бригада, 85 тактична група 8 полку ССО, спецпідрозділ ГУР "Артан" та 10 прикордонний загін "Дозор".

Дивіться також: Операція "Вівальді": Третій армійський корпус звільнив 85 км² на Донеччині. ВIДЕО